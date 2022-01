Octavian Jurma acuză din nou autoritățile din România. Marea problemă din pandemie, care este neglijată

Un nou mesaj dur a fost lansat de medicul Octavian Jurma la adresa autorităților, legat de modul în care este gestionată pandemia de coronavirus. Jurma a spus că testarea anti-COVID „este astăzi la fel de mediocră ca în valul 4-Delta și calitativ mult sub nivelul valului 3-Alpha”.

„Este extrem de trist ca gestionarea pandemiei a fost redusa la negarea pandemiei inclusiv la nivelul autoritatilor. Dezinformarea si lipsa de transparenta este de asemenea in crestere, proportional cu indarjirea de a merge inainte cu infectarea obligatorie in masa a populatiei de la copii in sus. Tocmai de aceea, datele pe care le folosesc in analize sunt date oficiale nu date pe surse.

Octavian Jurma acuză din nou autoritățile din România

Este un fapt ca rata de spitalizare a copiilor se dubleaza saptamanal si creste de patru ori mai repede decat cea a adultilor. Daca asta e sau nu crestere exponentiala ne pot spune matematicienii. Daca asta ti se pare grav sau relaxant tine de morala si psihologie nu de matematica.

Dar nu despre asta vreau sa vorbesc aici, ci de testarea care ni se da de inteles in ultima vreme ca este la un nivel revolutionar de unde si numarul mare de cazuri.

TLDR: Testarea este azi la fel de mediocra ca in valul 4-Delta si calitativ mult sub nivelul valului 3-Alpha”, a scris Octavian Jurma pe contul de Facebook.

„Sa incepem cu standardul de aur RT-PCR (curba albastra): Media de cazuri a depasit media de teste RT-PCR din programul national (facute de stat) mai repede decat in valul 4-Delta. Daca am am avea doar teste RT-PCR facute de stat nu am putea confirma mai mult de 12,000 de cazuri pe zi.

Nivelul de testare RT-PCR este mult sub nivelul din valul 3-Alpha de la inceputul anului trecut desi avem deja de 2 ori mai mult cazuri decat varful valului 3-Alpha.

„Suntem în continuare sub nivelul de testare din vârful valului 4-Delta”

Diferenta de teste vine din buzunarul nostru si din testele rapide. Jumatate din testele RT-PCR din Romania sunt platite de romani din buzunarul lor.

Nu stim care e raportul stat/privat in cazul testelor rapide, insa aceste teste sunt acum majoritare si in cadrul programului national.

Daca adunam toate testele din toate sursele (curba verde) suntem in continuare sub nivelul de testare din varful valului 4-Delta si este probabil ca vom depasi in aceasta saptamana recordul de cazuri din valului 4-Delta cu un numar mediu mai mic de teste.

Cu alte cuvinte, testele cresc in continuare pasiv in Romania de cand singurul program de testare anticipativa (preventiva) care s-a desfasurat in scoli a fost abandonat. De asemenea aproape jumatate din testele din Romania sunt facute de populatie nu de stat.

In tabel aveti evolutia numarului de cazuri in raport cu numarul de teste din ziua respectiva ca sa nu existe nici o umbra de interpretare subiectiva.

Astfel saptamana trecuta s-au facut in medie 56,085 teste pe zi fata de 55,823 teste in saptamana precedenta.

Aceste teste au identificat in medie 8,413 cazuri noi saptamana trecuta fata de 4,748 in saptamana precedenta.

Cu o crestere de 0.5% a numarului de teste am confirmat cu 77% mai multe cazuri in medie”.

„Nu ține pasul cu numărul de cazuri”

„Cu alte cuvinte numarul de teste a ramas constant dar numarul de cazuri s-a dublat. Saptamana aceasta numarul de teste este in crestere cu 20% fata de saptamana trecuta insa numarul de cazuri s-a dublat din nou.

Este evident ca testarea nu tine pasul cu numarul de cazuri si abia in aceasta saptamana avem un nivel de testare ceva mai mare decat in varful valului Delta, la o medie de cazuri foarte apropiata de cea din varful valului 4-Delta.

In concluzie, testarea este la un nivel similar cu cea din valul 4-Delta si calitativ mult sub cel din valul 3-Alpha.

Prin urmare cresterea mult mai rapida a numarului de cazuri din valul 5-Omicron nu se datoreaza unei cresteri proportional mai mari a numarului de teste, ci cresterii vertiginoase a numarului de infectari”, a mai precizat medicul.