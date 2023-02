Obiect misterios, descoperit pe o plajă din Japonia. Ce spun localnicii: „Am încercat să-l împing, dar nu s-a clintit”

Locuitorii unui oraș din Japonia au descoperit pe o plaja din apropiere o bilă metalică de formă sferică. Poliția și locuitorii dintr-un oraș de coastă japonez au declarat că acest obiect mare de fier este de neclintit.

Sfera, care măsoară aproximativ 1,5 metri în diametru, a fost în centrul atenției publice de când a ajuns pe plaja Enshu din orașul Hamamatsu de pe coasta pacifică a țării, scrie presa locală. Experții au folosit tehnologia cu raze X pentru a examina interiorul obiectului și au descoperit că acesta era gol. Multe persoane cred că este vorba despre un OZN.

Oamenii legii nu au găsit nici indicii că ar fi fost implicat în acțiuni de spionaj din apropierea Coreei de Nord sau a Chinei. O localnică a văzut obiectul pe nisip la doar câțiva metri de țărm în timp ce ieșise la plimbare la începutul acestei săptămâni și a chemat autoritățile.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat – but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

