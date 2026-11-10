Republica Moldova. Fostul deputat moldovean Oazu Nantoi urmează să fie judecat în Rusia, în lipsă, într-un dosar penal înregistrat la o instanță din Moscova. Cauza a ajuns pe rolul Judecătoriei Basmannîi pe 6 noiembrie 2026, potrivit portalului oficial al instanțelor ruse. Nantoi spune că nu știa despre proces și a reacționat ironic la acuzațiile care i se aduc. „Zelenski m-a decorat, rușii mă judecă”, a comentat fostul parlamentar.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor din Rusia, fostul deputat este vizat de două articole din Codul penal rus. Acestea se referă la răspândirea unor presupuse informații false despre armata Federației Ruse și la incitarea la ură sau ostilitate.

Contactat de presa d ela Chișinău, Oazu Nantoi a declarat că nu a fost informat despre procesul care îl vizează. El a amintit că are deja statutul de persoană indezirabilă atât în Rusia, cât și în regiunea transnistreană.

„Nu știu. Eu știu că sunt persoană non grata în stânga Nistrului și în Rusia, dar faptul că urmează să fiu judecat, nu știu. Mă rog. Zelenski m-a decorat, rușii mă judecă”, a declarat fostul deputat.

Acesta a criticat dur evoluțiile politice din Rusia. Nantoi susține că regimul de la Moscova se îndreaptă de mai bine de 12 ani spre un sistem autoritar, construit în jurul ideologiei „ruskii mir”. Întrebat dacă intenționează să ia vreo măsură în legătură cu dosarul deschis în Rusia, fostul parlamentar a răspuns în aceeași notă ironică.

„Mă duc și mai iau o sticlă de vin bun. Ce poți face la distanță?”, a spus Nantoi.

Fostul deputat consideră că Republica Moldova continuă să fie vizată de acțiunile Moscovei. El a făcut referire și la întâlnirea dintre Vladimir Putin și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

În opinia sa, această întrevedere arată atât degradarea regimului de la Moscova, cât și interesul Kremlinului de a-și păstra influența asupra Republicii Moldova.

„Dacă ne uităm la faptul că Putin se întâlnește cu un oarecare Krasnoselski, pe de o parte, vorbește despre nivelul de degradare a regimului de la Moscova, dar, pe de altă parte, vorbește despre faptul că Republica Moldova continuă să rămână țintă de posturi revanșatoare din partea Kremlinului”, a afirmat Oazu Nantoi.

Dosarul penal nu este primul episod în care Oazu Nantoi se confruntă cu măsuri restrictive din partea autorităților ruse. În aprilie 2023, Moscova i-a interzis intrarea pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit publicației ruse Kommersant, pe lista persoanelor vizate de interdicție se mai aflau ministrul de Interne de atunci, Ana Revenco, și deputații PAS Olesea Stamate și Lilian Carp.

Tot atunci, agenția rusă TASS a relatat că Valeriu Manea, prim-secretar al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, a fost declarat persoană indezirabilă în Rusia. Atunci, Oazu Nantoi a spus că măsura nu l-a surprins. El a povestit că avusese probleme la intrarea în Rusia încă din 2019, când a făcut parte dintr-o delegație oficială a Republicii Moldova.

Din delegație făceau parte, între alții, Zinaida Greceanîi, Ion Ceban și Alexandr Slusari. Potrivit lui Nantoi, membrii delegației au fost nevoiți să aștepte aproximativ o oră și jumătate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile au constatat că numele său figura pe o listă de interdicții. În cele din urmă, i s-a permis accesul.

Fostul deputat a mai spus că s-a confruntat cu o situație similară în martie 2010, când a încercat să intre cu mașina din Ucraina în regiunea transnistreană.

„Federația Rusă nu este acel regim care reacționează adecvat la critici argumentate, sper, din partea mea. Este un micro-indice al degradării continue a regimului Putin”, declara atunci Nantoi.

La vremea respectivă, Ministerul rus de Externe justificase interdicțiile prin declarațiile pe care le considera „anti-ruse” ale unor oficiali de la Chișinău. Moscova invocase și aderarea Republicii Moldova la listele de sancțiuni ale Uniunii Europene care vizează cetățeni ruși.

Oazu Nantoi a fost deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). După alegerile parlamentare din 2025, acesta nu a mai obținut un mandat în noua legislatură. În ultimii ani, s-a remarcat prin declarații critice la adresa politicii Kremlinului și prin poziții de susținere a Ucrainei.