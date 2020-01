Oana Roman și Marius Elisei s-a împăcat, dar nu sunt împreună. Se sărută, însă asta nu înseamnă că formează un cuplu.

Fiica fostului premier Petre Roman anunța anul trecut că s-a despărțit de Marius Elisei, cu care avea o relație de șapte ani. Cel mai mult a avut de suferit fiica lor, astfel că, de Sărbători, Oana și Maris au ales să petreacă împreună, ca o adevărată familie.

Să fie un semn că relația dintre ei primește o a doua șansă? Nimeni nu știe, probabil că nici ei, însă cert e că, la început de ianuarie, Oana Roman a dat prima ei petrecere în noua casă. A povestit totul în emisiunea Răi da’ Buni, asta după ce a oferit „cârcotașilor” un motiv de bârfă: l-a sărutat tandru pe Marius, la fel cum o făcea la începutul poveștii lor de dragoste.

Înainte de asta, Oana Roman a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de soțul ei: „S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte. E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat… Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”.

