Schimbare radicală pentru Oana Roman. Fiica fostului premier se angajează

Oana Roman se înțelege de minune cu lumina reflectoarelor și mai nou se pare că a cucerit și mediul on-line. Vedeta se bucură de statutul de influencer, iar campaniile pe care le face pe internet îi rotunjesc veniturile.

Chiar dacă stă bine la capitolul finanțe, Oana Roman este cumpătată atunci când vine vorba de cheltuieli. Ca toată lumea, fiica fostului premier are o anumită slăbiciune care îi consumă ceva mai mult din finanțe. Așadar, pe ce cheltuie Oana Roman banii și care sunt planurile de viitor ale vedetei?

Nu de mult, le-a mărturisit fanilor de pe internet că nu este pregătită să renunțe la vară, drept urmare plănuiește o nouă vacanță alături de fiica ei. Totodată, vedeta a precizat că mare parte din banii pe care îi câștigă se duc pe tot soiul de călătorii.

Se pare că influencerița este pasionată de călătorii. Cum așchia nu sare departe de trunchi, și fiica ei este o mare amatoare de excursii. După ce își achită cheltuielile esențiale, pune și ceva bani deoparte, ca mai apoi să călătorească în destinațiile mult visate.

Vedeta este de părere că vacanțele sunt cele mai bune lucruri pe care cineva își poate cheltui banii. Ce-i drept, a recunoscut că nu cu mult timp în urmă își cheltuia banii pe diverse piese vestimentare.

Nu mai investesc de mult în haine scumpe sau alte «fitze». Pun bani deoparte pentru călătorii și consider că sunt bani investiți pentru suflet. Isa descoperă lumea și petrece timp de calitate alături de mine. Acesta e cel mai frumos cadou pe care i-l pot oferi”, a scris vedeta în mediul online.

Pe plan profesional, Oana Roman se pregătește să devină profesoară, dar nu un cadru didactic clasic, ci un profesor care ține cursuri de bune maniere. Aparent vedeta a luat această decizie împreună cu directoarea școlii unde învață fiica ei, prin urmare, vedeta va preda chiar la școala unde învață cea mică.

„ Am mutat-o la o școală privată, care se află aici, foarte aproape în Pipera și îmi este și mie mai aproape de casă. Cu această ocazie am hotărât cu directoarea care are această școală că ar fi interesant să aduc și eu un aport și acest aport al meu va fi că voi ține niște cursuri de bune maniere, protocol și etichetă copiilor de acolo, în cadrul unei activități extracurriculare.

Le voi explica și ce înseamnă politețea, cum trebuie să te comporți în societate, despre cum pui o masă, cum te comporți când te duci în vizită”, a declarat Oana Roman, potrivit cancan.ro.