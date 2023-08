Oana Roman îl vrea înapoi, dar Marius Elisei a uitat-o. „Sincer, sunt sătul”

În 2021, Oana Roman și Marius Elisei au decis să divorțeze la notar, după ce au încercat să reaprindă flacăra dragostei. La scurt timp, cei doi și-au mai acordat o șansă, dar fiica lui Petre Roman nu a putut trece peste zvonurile despre infidelitățile partenerului ei.

În urmă cu o săptămână, Oana Roman și Marius Elisei au plecat într-o vacanță de cinci zile în Bulgaria, la un resort de lux, alături de fiica lor, Maria. Fiica lui Petre Roman a postat un mesaj prin care le-a dat fanilor de înțeles că s-a împăcat cu partenerul ei, dar acesta a declarat că totul este fals.

„În viață nu este nevoie să dai explicații:prietenii nu au nevoie de ele, dușmanii nu le cred, idioții nu le înțeleg”, a scris Oana Roman pe Instagram, în timp ce era in vacanță cu Marius Elisei.

La scurt timp, Marius Elisei a declarat că nu s-a împăcat cu Oana Roman și că s-a dus în vacanță cu ea de dragul fiicei lui. Acesta a mai spus că relația lui cu fiica lui Petre Roman s-a încheiat și că are alte planuri de viitor, chiar dacă influencerița a recunoscut că își dorește a doua șansă.

„Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te impaci cu fostul partener.? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum. Eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, a spus fostul soț al Oanei Roman, Marius Elisei, pentru Cancan.