Oana Roman disperată să își schimbe numele. Ce este vedeta dispusă să facă doar să scape!







Oana Roman se străduiește de ceva vreme să scape de numele Elisei. Nu vorbim despre schimbatul acestui nume în acte, pentru ca acolo a reușit deja. Vedeta vrea să îl modifice pe Instagram, și nu reușește sub nicio formă. Ba mai mult a cerut ajutorul internauților în acest sens. Mai ales ca de doi ani se chinuie să îl scoată și nu poate.

Drept urmare a anunțat ca e dispusă să plătească dacă cineva reușește să o ajute în acest sens . “Mă chinui de 2 ani să-mi schimb numele la profilul de Instagram și nu reușesc.

”Încerc să scap de numele pe care nu-l mai am”

E deja o obsesie să scap și de aici de numele pe care nu l mai am, Salva Domnului. Nu știu ce să mai fac. Am încercat toate variantele”, a scris Oana Roman. Cert este ca vedeta nu mai dorește sub nicio formă să păstreze nimic de la fostul ei soț. Iar din mesaj se înțelege ca vrea să elimine și ultima legătură cu acesta.

În acte deja numele său a redevenit Oana Roman și ea s-a prezentat pentru puțină vreme drept Roman Elisei. Cu toate acestea în semn de respect pentru soțul ei i-a purtat numele pe Instagram. Iar acum nu știe ce să mai facă să scape de acesta. Cei doi au fost căsătoriți timp de mai mulți ani, însă ultimii trei ani au fost foarte complicați.

Nicio șansă de reconceliere

În această perioadă Oana și Marius ba au fost împreună, ba au fost despărțiți. Și-au anunțat divorțul acum aproximativ trei ani, iar de atunci lucrurile n-au stat tocmai bine între ei. În cele din urmă au ajuns la despărțire definitivă și aceasta cu scandal.

La numai câteva zile de la anunț, Marius Elisei s-a afișat deja cu o nouă iubita. Oana pe de altă parte l-a acuzat că își neglijează copilul. Cert este că între cei doi nu pare să mai existe cale de împăcare.