Mai multe fotografii postate pe pagina vedetei o arată pe Oana Roman cu o greutate mult redusă față de anii anteriori, semn că vedeta a depășit problemele din căsnicie, fiind fericită alături de soțul și fiica ei.

Mai ușoară, chiar cu câteva zeci de kilograme, Oana Roman a mers chiar și la piscină. De fapt, fiica lui Petre Roman a început să posteze fotografii cu ea, imediat după ridicarea stării de urgență. Mesajele fanilor nu s-au lăsat așteptate prea mult. „Sunteți și cu zece ani mai tânără”, „Și cu kilograme și fără kilograme, ești o stimabilă … un om pe care îl urmăresc cu drag … cu o inteligență cum rar se întâlnește astăzi în showbiz-ul românesc”, sunt câteva din mesajele fanilor.

Pentru că a slăbit foarte mult, Oana Roman a participat în cursul zilei de duminică la o vânzare de tipul „sale yard” unde și-a vândut toate hainele care i-au devenit prea mari. ”Azi sunt la un yard sale unde vând o parte din garderoba mea. Haine, bijuterii, pantofi. Vă aștept aici”, a scris Oana Roman.

În perioada stării de urgență, Oana Roman a sat mai mult închisă în casă, alături de familia ei. Vedetei i-au fost suspendate o groază de colabări și a avut posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de cei dragi. ”Stăm acasă de peste o săptămână. Am trecut prin toate stările posibile, ne-am luptat și cu o amigdalită tare păcătoasă, am colorat, am dansat, am citit, ne am uitat la filme, Marius ne a gătit si azi am profitat de vreme si am stat mult in curte. Ne e greu. Nu stiu, ca multi foarte multi dintre voi cum si cat vom rezista. Financiar, psihic, mental. Cu toții ne gandim la ziua de mâine, dar acum o facem la propriu”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a vorbit și despre relația cu soțul ei, Marius Elisei. Cuplul a fost la un pas de divorț, dar artista a avut puterea să își salveze căsnicia. „Am învățat să las mai mult de la mine”, i-a spus vedeta unui fan. Cei doi s-au căsătorit în 2014, dar în ianuarie 2020, Oana Roman a anunțat vestea tristă, și anume că s-a separat de soțul ei. După câteva săptămâni, vedeta a anunțat că s-a împăcat cu Marius Elisei.