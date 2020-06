Revoltată de ceea ce a găsit în pungă, fiica fostului premier a făcut totul public și a depus o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Sâmbătă, Oana Roman a mers la un supermarket de la marginea Bucureștiului, unde și-a făcut mai multe cumpărături. Printre produsele cu care a ajuns acasă s-a aflat și o pungă de aripi de pui pe care a vrut să le prepare. Imediat ce a deschis punga, a simțit un miros urât de la carne și i s-a făcut rău. După ce și-a revenit, ea a verificat să vadă dacă era în termen produsul și nu mică i-a fost mirarea când a aflat că acesta expira mâine, pe 29 iunie, după cum puteți vedea în imaginile din galeria foto a articolului.

„Sunt împuțile la propriu! În momentul în care am deschis cutia pur și simplu mi s-a făcut rău… o să facem plângere la Protecția Consumatorului pentru că mi se pare absolut oribil să cumperi o carne cel puțin împuțită, deci probabil termenul de valabilitate a fost schimbat”, a declarat fiica fostului premier al României într-o filmare urcată pe Instagram Stories.

La scurt timp după ce a împărtășit experiența neplăcută, Oana Roman a primit în privat mai multe mesaje de la alți clienți care au pățit același lucru.

„Confirm! Foarte bine că ai făcut public! Și eu am găsit de două ori carne împuțită!”, “Am pățit și eu o singură dată cu niște pulpe (…)”, „Murim naiba! Mi s-a întâmplat cu piept de pui de la (…)”, „Așa am pățit și eu, m-am dus cu ea înapoi, mi-a returnat banii casiera. Am întrebat ce vor face cu cea rămasă pe raft și mi-a spus senină că: «Va rămâne la raft pentru că este în termen»” sunt patru dintre mesajele primite în privat de vedetă, dar pe care a ales să le facă publice.

Ulterior, Oana Roman a dezvăluit că deja a făcut reclamație Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, anunță Cancan.