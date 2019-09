După despărțirea de Augustin Viziru, cu care a avut o relație timp de 13 ani, Oana Mareș pare că în sfârșit este o femeie fericită. S-a recăsătorit, are un copil, iar viața de familie îi conferă liniștea de care avea nevoie. Și mai mult de atât, zic prietenii ei de pe rețelele de socializare, care nu au trecut cu vederea peste îndrăzneala Oanei.

Vedeta, într-o plimbare pe mare cu iahtul, s-a lăsat fotografiată fără sutien! Imaginea superbă le-a atras atenția tuturor celor care i-au vizitat pagina, nu puțini declarându-și admirația pentru frumusețea Oanei. „Aici, când semnalizam celorlalte bărci că suntem pe avaraii pt că ni s-a dezumflat ancora!:))”, este mesajul care însoțește fotografia cu Oana Mareș într-o ipostază sexy și provocatoare.

Chestionată de un prieten dacă soțul ei și-a dat ok-ul pentru această poză, Oana Mareș a risipit orice neînțelegere, răspunzând: „El mi-a instalat becurile și săgețile, să se simtă în siguranță cică!”.

Augustin Viziru: „Mințeam și când dormeam”

Cu un an în urmă, Augustin Viziru a vorbit despre relația cu Oana Mareș. Chiar dacă s-a ajuns la divorț din cauza infidelității ei, artistul recunoaște că și el a fost vinovat pentru destrămarea căsniciei. „Ce am învățat din fosta mea căsnicie a fost un singur lucru.

Din păcate, noi ce vedem când suntem mici facem în oglindă când ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce să caut într-o relație, din punctul meu de vedere. Pentru că eram tânăr, făceam ce voiam și totuși ideea… M-am băgat într-o relație mai mult de dragul de a avea o relație. Dar eu, în toată relația mea, mințeam și când dormeam.

Trăiam într-un stres permanent, iar în ultima vreme am considerat că nu mai e cazul să mint niciodată. Pe nimeni. Transformarea e destul de radicală. Dar adevărul ăsta e, dacă nu minți niciodată, ești foarte relaxat pentru că nu ai nimic de ascuns. Ideea e că sunt mult mai ok așa și mult mai relaxat. Și așa pot să-mi văd de ce am făcut, de treburile mele”.

