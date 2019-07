Una dintre marile sportive ale României a decis să-și încheie cariera. „Când am terminat, am terminat cu un gust amar, parcă nu am realizat nimic toată viața mea”

Oana Manea, handbalistă reprezentativă pentru România, în ultimii 15 ani, și-a încheiat cariera, și a afirmat că a fost dezamăgită de ultimul sezon.





Oana Manea, pivotul echipei CSM București, jucătoare importantă a primei reprezentative, și-a încheiat cariera. Handbalista a fost dezamăgită de ultimul sezon, unul în care „tigroaicele” au eșuat în Liga Campionilor și au pierdut tilul din campionatul intern.

„La cum s-a terminat anul acesta, sunt un pic dezamăgită. Știam dinainte că o să fie ultimul sezon și-mi doream un final mai frumos, mai fericit. Nu am câștigat decât Cupa României. Ultima impresie contează și, când am terminat, am terminat cu un gust amar, parcă nu am realizat nimic toată viața mea. Dar, sincer, am primit foarte multe mesaje, fanii îmi pun acolo palmaresul și uitându-mă pe el cred că am făcut și eu ceva în handbal. Trebuie să fiu mândră și bucuroasă pentru ceea ce am realizat în acest sport”, a spus Manea într-un interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”.

