Oana Lis, la capătul puterilor. Probleme tot mai mari cu Viorel Lis

Oana Lis a oferit prima declarație, după ce s-a scris că soțul ei, Viorel Lis, a murit. Aceasta a declarat că afecțiunile cronice de care suferă acesta s-au agravat în timp și că refuză să se înterneze. Ea a mai spus că fostul edil dorește să moară în patul lui.

„Nu s-a întâmplat nimic grav cu el! Ce atâtea zvonuri! Viorel este tot în aceeași stare! Totul e ok, e cum era. Are niște boli cronice care s-au agravat, în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive, dar e normal să se simtă așa la bolile lui. E și vârsta înaintată! Vio nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot deloc afară. Eu mă lupt cu el, îl îngrijesc, sunt asistenta lui medicală, ce pot să fac!”, a declarat Oana pentru Click.ro.