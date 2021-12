Oamenii de știință sunt muți de uimire. Au descoperit o vietate misterioasă, fără ochi, dar cu 1306 picioare

Descoperire istorică făcută de oamenii de știință din Australia, care au dat peste o vietate ce a intrat direct în Cartea Recordurilor. Și despre care se poate spune că este „o minune a evoluției”, așa cum au afirmat specialiștii.

Milipedul descoperit este vietatea cu cele mai multe picioare

Într-o regiune minieră de la Antipozi a fost descoperit un miliped orb, care are nu mai puțin de 1306 picioare. Creatura este de deschisă, are o formă de fir, atinge aproximativ 95 de milimetri lungime și aproximativ 0,95 milimetri lățime. Capul este conic, gura în formă de cioc și mai are, de asemenea, antene mari, pentru că astfel natura i-a compensat lipsa ochilor.

„Anterior, nici un miliped nu avea de fapt 1.000 de picioare, în ciuda numelui de miliped care înseamnă „mii de picioare”, a afirmat entomologul Virginia Tech Paul Marek, cel care este autorul principal al cercetării publicate în jurnalul Scientific Reports.

Creatura se numește Eumillips persephone. Puținii indivizi descoperiți trăiau până la o adâncime de aproape 60 de metri sub pământ. Femelele aveau mai multe picioare decât bărbații.

„După părerea mea, acesta este un animal uimitor, o minune a evoluției. Reprezintă cel mai lung exemplar găsit până în prezent; milipedele au fost primele animale care au cucerit pământul. Și această specie a reușit să se adapteze și să trăiască la zeci de metri adâncime în sol, într-un peisaj arid și aspru unde este foarte greu de găsit milipede care să supraviețuiască la suprafață”, a spus coautorul studiului Bruno Buzatto, biolog principal la Bennelongia Environmental Consultants din Perth, Australia.

Ce spun cercetătorii despre evoluția acestei creaturi

Până acum, cel mai lung animal cunoscut a fost o specie de milipede din California numită Illacme plenipes, cu 750 de picioare. Cercetătorii bănuiesc că evoluția atâtor picioare l-a ajutat pe Eumillipes.

„Credem că numărul mare de picioare oferă un avantaj în ceea ce privește tracțiunea/forța de a-și împinge corpul înainte prin mici goluri și fracturi din solul în care trăiesc”, a spus Buzatto.

Această ciudată specie trăiește în întuneric complet într-un habitat subteran încărcat cu fier și roci vulcanice.