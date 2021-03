O victimă DNA cere despăgubiri de un milion de euro. Soția liderului Blocului Național al Revoluționarilor, Dorin Lazăr Maior, cere un milion de euro de la statul Român. Florina Maior a deschis o acțiune în justiție, împotriva statului, după ce a fost achitată într-un dosar penal întocmit de DNA Brașov. Femeia a fost ținută în arest preventiv și arest la domiciliu șapte luni.

Florina Maior a fost acuzată de cumpărare de influență și complicitate la cumpărare de influență. Ea a fost trimisă în judecată de fostul șef al DNA Brașov, Cornel David-Deca.

Dosarul s-a judecat pe parcursul a cinci ani, la finalul cărora, Florina Maior a fost achitată de Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia are numărul 458/2020, după cum relatează luju.ro.

În aceste condiții, femeia a deschis, la rându-i, o acțiune, la Tribunalul Brașov, în care cere solicită daune de la statul român. Ea cere un milion de euro, 500.000 de euro daune morale și alte 500.000 de euro daune materiale.

Statul român bun de plată

În acțiunea pe care a deschis-o împotriva statului, Florina Maior susține că a fost victimă a unei erori judiciare. Ea povestește că a fost reținută ilegal, prilej cu care i-a fost restrâns dreptul la libertate.

„Am fost victima unei erori judiciare, constând în faptul ca am fost privată de libertate în mod nelegal și nejustificat temeinic, în sensul că am fost reținută, arestata preventiv în perioada 15. 10. 2015 – 07. 05. 2016, arestul fiind executat la Penitenciar Târgșor, perioadă în care mi s-a restrâns dreptul la libertate în cursul procesului penal, întrucât măsurile dispuse au fost ulterior infirmate

prin hotărârea definitivă de achitare conform Deciziei nr. 458/2020 pronunțată la data de 23. 07. 2020, în dosar nr. 4753/62/2015 de către Curtea de Apel Alba Iulia, prin care în baza art. 396 al. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 al.1 lit. a C. pr. pen. subsemnata am fost achitată”, se arată în acțiunea judiciară, conform luju.ro.

Femeia a arătat că prejudiciul material suferit constă în faptul că nu și-a putut desfășura activitatea profesională și economică. Aceasta a fost private de libertate pe timpul arestului. Pe de altă parte, Florina Maior susține că prin arestarea preventive i-a fost afectată demnitatea și chiar siguranța.

„La momentul formulării propunerii arestului preventiv, ca urmare a comunicatului dat de către DNA, mi-au fost afectate demnitatea și siguranța prin faptul că s-a creat o distorsionare cu intenție de către parchet a realității.

Cu scopul alterării încrederii comunității față de persoana mea, ceea ce a dus la o creștere a dimensiunii traumei psihice suportate prin măsura penală nelegală luată împotriva mea, raportat la statutul meu social, la reputația de care mă bucuram în societate și la locul de muncă”, se mai arată în document.

Acuzații împotriva procurorului Deca

Florina Maior arată spre procurorul Cornel David Deca pe care îl acuză de presiuni și amenințări. Acesta ar fi încercat să obțină o mărturisire din partea sa în dosar.

„Arăt că în cursul cercetării penale efectuate, procuror Cornel David DECA a exercitat asupra subsemnatei o serie de presiuni psihice, prin amenințare că dacă nu cooperez sau nu îmi recunosc faptele care-mi sunt imputate, s-ar putea să primesc o pedeapsă foarte mare, sau s-ar putea să mi se deschidă un alt dosar penal.

Pe tot parcursul cercetării penale s-a încercat obținerea prin abuz, declarații de la martori și de la ceilalți inculpați, care să conducă în mod expres la încriminarea mea, deși mulți dintre aceștia nu avuseseră nicio legătură directă cu mine și nici din probe nu reiese o legătură directă cu ceilalți în vederea săvârșirii infracțiunilor pentru care am fost cercetată”, se mai arată în plângere.

Având în vedere toate acestea, concluzionează femeia, statul este obligat să-și asume responsabilitatea pentru urmările dispuse în numele interesului general.

„Așa cum rezultă din textul constituțional de la art. 1 alin. (3) de mai sus, dreptatea este ea însăși o valoare supremă a statului român, iar lăsarea unei persoane nevinovate să deconteze singură prejudiciile grave create prin privarea sa de libertate este un act nedemn și inechitabil al statului, care încalcă însăși ideea de dreptate și contravine flagrant principiilor enumerate în art. 1 din Constitutie”, se mai arată în acțiune.