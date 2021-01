O fostă vedetă din Liga I, Andrei Mărgăritescu, și-a adus aminte de un episod traumatizant. În perioada în care evolua pentru Dinamo, a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni, de procurori. Fostul mijlocaș ar fi trebuit să se suie într-o aeronavă care pleca la Cluj, dar nu a mai apucat și a fost reținut. Și asta pentru că achiziționase o mașină ce fusese furată. Fără să știe, la început, despre ce e vorba, conform propriilor mărturisiri. Interesant este că Mărgăritescu îi spusese procurorului că va pleca din București și primise acceptul.

„Cred că a fost făcută un pic și să mă intimideze”

„A fost o traumă pentru că vorbisem înainte la telefon cu procurorul și i-am zis că plec la Bistrița. El a zis că nu e nicio problemă și că să vin să dau o declarație când mă întorc. Făcusem check-in-ul, dar mă așteptau chiar la îmbarcare. A fost un șoc, m-am simțit ca cel mai mare infractor. M-au dus repede în mașină. Nea Ando (n.r. – antrenorul Ioan Andone) era în stare de șoc. A venit până la mașină și țipa la ei să mă lase în pace. M-au dus în cea mai mare viteză la Anchete, am luat și 24 de ore de arest. Cred că a fost făcută un pic și să mă intimideze”, a spus Mărgăritescu pentru GSP Live.

Vedetă din Liga I, probleme mari din cauza unei mașini

„Dădusem avans 2.000 de euro și am simțit că e ceva în neregulă cu cel care intermedia cumpărarea mașinii. Conștiința îmi spunea: Nu e în regulă, renunță!”. Dar lăcomia îmi spunea: “Bă, dar pierd 2.000 de euro?! Nu renunț la banii ăștia!”. Am ales lăcomia, dar în loc de 2.000 de euro, am tras patru ani și am pierdut zeci de mii de euro. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acest semn pentru că nu urmam calea cea bună.

Când am cumpărat mașina, nu știam despre ce e vorba. Pe parcurs am aflat. Dar, din frică sau din lăcomie, nu m-am dus la poliție să le spun despre ce e vorba. Nu mi se părea că trebuie să spun. Acum, dând timpul înapoi, trebuia să spun la proces tot”, a mai afirmat Mărgăritescu.

În cele din urmă, a primit o condamnare de trei ani cu suspendare. „Încă merg o dată la 3 luni la secția de poliție și le spun dacă s-a schimbat ceva în viața mea. Am primit opt ani de probațiune, mai am doi ani. Cei de la secție mă știu deja, avem o relație de amiciție.