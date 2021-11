O tânără de 17 ani a fost vaccinată, din greșeală, cu Johnson&Johnson. Ce măsuri au fost luate după această mare gafă

O tânără în vârstă de 17 ani, din Cluj-Napoca, a fost vaccinată din greșeală cu serul ce este produs de Johnson&Johnson. Iar asta s-a întâmplat din cauza unei neglijențe a celor de la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny.

Tânăra a fost vaccinată cu Johnson&Johnson deși nu a împlinit 18 ani

„M-am dus luni la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Am completat cererea și nu mi-a cerut vârsta, numai CNP -ul și datele de pe buletin (adresă, nume). M-am dus și m-am vaccinat cu Johnson și apoi mi-a spus doamna că nu aveam voie să mă vaccinez pentru că nu aveam 18 ani.

Am ieșit și am stat 10 – 15 minute pentru a se vedea dacă apar semne adverse. Atunci când a vrut să îmi iau certificatul de vaccinare mi-au spus că nu mi-l pot da pentru că nu am 18 ani și că mi-l vor da când o să fac 18 ani (în februarie 2022) sau când se rezolvă”, a povestit tânăra pentru stiridecluj.ro.

Eleva a mai afirmat că ea a ales să se vaccineze cu Johnson&Johnson, însă nu a fost informată că serul este contraindicat pentru grupa de vârstă din care face parte.

„Au spus că își asumă greșeala, pentru că trebuiau să mă informeze. Acum mă simt puțin rău, dar cred că sunt efectele vaccinului”, a mai precizat fata. Johnson&Johnson este un ser anti-coronavirus, care se administrează adulților. Persoanele vaccinate trebuie să aibă peste 18 ani, după cum informează Agenția Națională a Medicamentului.

„S-a transmis mai departe către București problema și așteptăm un răspuns”

Un angajat al centrului respectiv a spus că programul permite înregistrarea minorilor în sistem, însă certificatul nu poate fi emis.

„S-a transmis mai departe către București problema și așteptăm un răspuns. Tabletele permit înregistrarea în sistem a minorilor, dar nu și eliberarea de certificate dacă s-au vaccinat cu Johnson. Este o greșeală informatică.

Noi avem 500 de persoane pe zi la vaccin și numai un medic și trei asistente. Este un volum mare de muncă. Alături de tânără s-a vaccinat și tatăl ei, cu Pfizer. Tânăra a optat pentru Johnson.

Noi am raportat situația la DSP Cluj și la Primăria Cluj-Napoca și așteptăm răspuns”, a afirmat angajatul conform sursei citate.