Polițiștii susțin că tânăra, de 16 ani, a plecat vineri după amiaza de la internatul Liceului ”Raluca Râpan” din Cluj Napoca, spre casă. Potrivit investigațiilor derulate până în prezent, fata trebuia să ajungă acasă, la ora 18, dar nu a mai ajuns. În prima fază, familia elevei s-a mobilizat și a început căutările fiind, în ajutor sărind mai multe rude. ”Pe noi ne-au anunțat în jurul orei 23. Am constituit imediat o echipă operativă de 35 de polițiști și jandarmi și am plecat la fața locului. De la stația de autobuz, drumul spre casa fetei, este o potecă care trece prin lanuri imense de porumb. Căutările au fost căutate până la patru dimineața și au fost reluate sâmbătă dimineața, când am găsit telefonul elevei. La fața locului, am adus și un câine de urmă de la Jandarmeria Cluj, care ne-a indicat o zonă de căutare și așa am ajuns la fată, care era în stare de semiconștiență”, spune unul dintre polițiștii clujeni care a condus operațiunea de căutare.

Indiciile unei lovituri de la spate

Tânăra a fost dusă la Spitalul de Pediatrie din Cluj Napoca, unde a primit primele îngrijiri medicale. La o analiză atentă, medicii au descoperit mai multe lovituri în zona dreaptă a feței și a capului. ”Noi credem că fata a fost lovită din spate, cu forță, peste urechea dreaptă, fapt ce a dus la o pierdere a stării de echilibru și apariția stării de semiconștiență. S-au prelevat probe pentru a vedea dacă tânăra a fost violată sau nu. Este clar că la starea în care se afla, nu mai putea opune rezistență. În plus, ne este clar că eleva a fost abandonată în lanul de porumb. Este posibil ca cel care a comis această faptă, a crezut că victima este moartă”, spune același polițist.

Polițiștii vorbesc despre un dosar penal de agresiune sexuală, loviri și sechestrare de persoane.

Nu vrea să colaboreze

Polițiștii derulează o anchetă complexă, care vizează mai multe planuri de acțiune. ”Fata nu vrea să colaboreze cu noi. Ne spune tot timpul că se simte mai bine dar când o întrebăm cine a fost se închide în ea, semn clar că ea știe cine este autorul dar îi este frică de acesta. Ne spune să o lăsăm în pace, pentru că îi este somn, și de acolo se închide orice dialog”.

La spital a fost adus și un psiholog al IPJ Cluj, o femeie, pentru a discuta cu eleva de 16 ani, dar discuțiile nu au dat rezultate. ”Până la urmă, din om în om vom afla cine este autorul acestei fapte și va fi dus la arestare. Cineva tot știe ceva și vom ajunge la acel cineva și la autor, mai devreme sau mai târziu”, mai spune polițistul din IPJ Cluj, care conduce ancheta.

