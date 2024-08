O sportivă se revoltă. Viața în Satul Olimpic de la Paris: Am trăit în mizerie

Ariarne Titmus, campioană olimpică la 400 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris, a spus că „traiul în satul olimpic” a făcut „dificilă obţinerea performanţelor”. Rohan Taylor, antrenorul principal al echipei de înot a Australiei, a declarat că așa a fost mereu la Jocurile Olimpice și că sportivii au fost nevoiți să stea în mizerie.

Înotătoarea a spus că cearșafurile au fost schimabte o singură dată și că au fost nevoiți să trăiască în mizerie. „Cearşafurile noastre au fost schimbate după prima noapte petrecută acolo. După aceea, nu au mai fost schimbate pentru restul şederii noastre. Am trăit în mizerie”, a declarat Ariarne Titmus”.

Campioana din Australia a venit cu propria saltea, oferită de un sponsor. Ea a declarat că alți sportivi au dormit pe salteaua oferită de organizatorii de la Jocurile Olimpice. „Am fost foarte norocoasă. Saltelele de acolo erau ca o sfoară de pescuit încâlcită, iar în trei secunde erau ca trei părţi care se uneau”, a spus tânăra de 23 de ani. „Deci nu era o singură saltea".

Comitetul Olimpic Australian a făcut multe eforturi pentru a îmbunătăţi confortul sportivilor săi, inclusiv transport privat, un barista special, mâncare suplimentară şi aer condiţionat. Înotătoatea a mai spus că Satul Olimpic nu este cine știe. „Dar satul nu este atât de plin de farmec pe cât crede lumea”, a concluzionat australianca, potrivit News.

Medaliatul olimpic cu aur Thomas Ceccon a fost surprins dormind pe jos într-un parc din Satul Olimpic. El a spus că patul de acolo este de carton. Canotorul saudit Husein Alireza a postat o fotografie cu Ceccon întins pe un prosop alb sub un copac.

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024