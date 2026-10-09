Republica Moldova. O seară romantică s-a transformat într-un coșmar pentru doi tineri din satul Congaz, raionul Comrat. Galina, de 20 de ani, și Nicolae, de 23 de ani, se aflau pe capota mașinii și priveau stelele căzătoare când s-a auzit o împușcătură. Fata a scăpat cu o rană la umăr, însă iubitul ei a fost grav rănit. Acesta se află în continuare în stare critică. Ce povestesc apropiații despre circumstanțele în care cuplul a ajuns ținta armei de foc, în ce stare se află acum Nicolae a aflat echipa Life MD Documentary.

Era 12 august, aproape de ora 22:00. Nicolae își petrecuse ziua muncind prin curtea casei, alături de tatăl său. După o zi obișnuită, și-a invitat iubita la plimbare.

Cei doi erau împreună de aproape trei ani. Galina absolvise anul trecut Universitatea de Stat din Comrat, unde studiase pedagogia muzicală. Nicolae studiase patru ani la Chișinău, la Universitatea Tehnică, iar recent revenise la Comrat. Se angajase consultant în vânzări la un magazin de piese auto.

În acea seară, tinerii au pornit cu mașina Dacia Duster a lui Nicolae spre marginea localității, în direcția Congaz–Baurci. Cerul oferea un spectacol deosebit. Era perioada unei ploi de meteori, iar luna nouă permitea observarea mai clară a stelelor.

Departe de luminile satului, cei doi au oprit mașina. Au urcat pe capotă și au început să privească cerul.

„Acolo e o pantă și o priveliște frumoasă. Se vede și localitatea vecină”, povestește mama lui Nicolae.

Nimic nu anunța tragedia care avea să urmeze.

Din întuneric s-a auzit o împușcătură. Nicolae a căzut de pe capota mașinii. Galina a simțit o senzație bruscă, asemănătoare unui șoc electric. La început, nu a înțeles ce se întâmplase.

„Ei erau întinși pe capotă, priveau spre stele, apoi s-a auzit o pocnitură și a căzut. Galina a spus că a bubuit ceva și fiul meu a căzut”, relatează tatăl tânărului.

Abia când s-a uitat spre iubitul ei și l-a văzut plin de sânge, fata și-a dat seama de gravitatea situației.

„Dacă a fost pocnitură, apoi s-a simțit ca electrocutare, am înțeles că a fost, de fapt, o împușcătură”, a povestit Galina.

Proiectilul i-a provocat lui Nicolae leziuni grave în zona toracică și a afectat rinichiul stâng. Galina a fost rănită la umărul stâng, după ce fragmente de glonț au lovit-o.

„I-au nimerit în rinichiul stâng, leziunile sunt foarte grave. Fragmentele din glonț i-au rănit umărul iubitei. Fiul era conștient, când și-a revenit un pic, s-a bucurat mult că ea nu a pățit nimic grav”, spun părinții lui Nicolae.

După împușcătură, Galina a cerut ajutorul serviciilor de urgență. Apoi l-a sunat pe tatăl lui Nicolae, folosind telefonul tânărului, și i-a spus că fiul său este grav rănit.

Bărbatul a pornit imediat spre locul incidentului. Potrivit acestuia, a ajuns înaintea ambulanței.

„Iubita lui m-a sunat în jurul orei 22:30. Mi-a spus că el stă întins și nu se mișcă. Acolo am văzut urme de sânge în zona spatelui. Am vrut să-l întorc, dar pentru că era însângerat, l-am lăsat așa. Abia de vorbea, mi-a spus că l-a electrocutat. Fata era în stare de șoc, dar e bine că a reacționat prompt. Îi mulțumesc că nu s-a speriat și nu a fugit, de frică. Atunci când vezi că fiul tău este între viață și moarte și nu îl poți ajuta cu nimic. Avea hemoragie internă”, a relatat tatăl.

Pentru părinți, momentele de după atac au fost greu de suportat. Nicolae era grav rănit, iar familia nu putea decât să aștepte vești despre starea lui.

Mama lui Nicolae spune că fiul său era un tânăr liniștit, vesel și prietenos. Femeia afirmă că nu știe să fi avut dușmani și nu își poate imagina cine ar fi vrut să-i facă rău.

„Fiul meu nu a fost niciodată implicat în conflicte. Este foarte vesel și prietenos cu toată lumea din localitate. Niciodată nu m-am gândit că se va întâmpla una ca asta. A învățat patru ani la Chișinău, pleca cu mașina lui. Mereu îmi făceam griji pentru el când făcea acest drum, pentru că se puteau întâmpla multe. Dar aici... copilul a ieșit să se odihnească și să se întâmple așa ceva, e un șoc, e inexplicabil”, spune mama tânărului.

Tatăl afirmă că Nicolae și-a ales singur specialitatea și că îi plac foarte mult mașinile. Tânărul era ambițios și își dorea să-și construiască o carieră în domeniul pentru care se pregătise.

„Nu ne-am implicat. El singur și-a ales specialitatea. Îi plac mașinile foarte mult. Se angajase recent, avea câteva zile de când mergea la muncă la un magazin auto. E ambițios, dacă își pune un scop, îl atinge, corect, dur”, povestește tatăl.

Părinții spun că tinerii duceau o viață discretă. Petreceau mult timp împreună și nu aveau un comportament care să le ridice semne de întrebare.

„E un romantic, e inventiv, pentru iubita sa inventa mereu ceva, ca să le fie interesant. Ei veneau la noi să se odihnească, prietenii lor veneau în ospeție. Serile priveau filme, beau ceai, cafea, nu i-am văzut niciodată în stare de ebrietate. Pentru mine era important să fie fericiți”, spune mama lui Nicolae.

Potrivit informațiilor prezentate despre caz, principala versiune examinată de Poliție este că tinerii ar fi fost împușcați de un braconier. Familia vrea însă să înțeleagă cum a fost posibil ca doi oameni aflați pe capota unei mașini să ajungă ținta unui foc de armă.

Avocatul Vladislav Ciobanu-Nițuleac are dubii în privința ipotezei unei împușcături accidentale. Acesta consideră că trebuie analizate atent circumstanțele în care s-a produs incidentul, inclusiv poziția trăgătorului și posibilitatea de a identifica ținta în întuneric.

„Trebuie să ne dăm seama de poziționarea omului. Merge cineva prin tufari și se ascunde, în timpul vânătorii, accidental e lovit. Dar aici cum? Au încurcat mașina cu porcul? Nu avem vânătoare de elefanți aici, să nu ne dăm seama. Dar în braconajul pe perioadă nocturnă, cei care îl practică au sistemele lor de vedere nocturnă și își pot da seama cu certitudine că acolo nu e un mistreț. Nu are cum”, afirmă avocatul.

Aceste declarații exprimă îndoielile avocatului. Ele nu stabilesc însă cine a tras și nici dacă a fost vorba despre un atac intenționat. Pentru a clarifica împrejurările, ancheta trebuie să stabilească de unde a fost tras focul, cine se afla în zonă și în ce condiții au fost răniți cei doi tineri.

Familia lui Nicolae cere ca toate aceste întrebări să primească răspunsuri. Pentru părinți, este greu de acceptat că fiul lor ar fi putut fi împușcat în timp ce se odihnea alături de iubita sa, fără să fi fost implicat într-un conflict.

Atacul de la Congaz readuce în atenție un caz care a îngrozit Republica Moldova în 2011. Atunci, Olga Câșlaru, de 15 ani, și Ilie Racu, de 18 ani, au fost găsiți morți în apropierea bisericii „Sfântul Andrei” din Durlești. Cei doi adolescenți fuseseră împușcați în timp ce se aflau într-o mașină.

Crima nu a fost descoperită până în prezent, potrivit informațiilor prezentate în materialul despre cazul de la Congaz.

La vremea respectivă, una dintre ipotezele anchetatorilor era că adolescenții ar fi putut fi victimele unui criminal în serie. În toamna anului 2010, un alt cuplu fusese omorât în apropiere de Ialoveni.

La scurt timp după dubla crimă de la Durlești, scenariul s-a repetat. În noaptea de 18 spre 19 mai, un alt cuplu a fost atacat în timp ce se afla într-o mașină parcată lângă o pădure. De această dată, victimele au reușit să scape. Tânărul, care era polițist, și fata au fost răniți, dar au reușit să fugă.