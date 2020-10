Andreea Marin a fost pusă pe cumpărături în ultimele zile. Vedeta de la TVR, fostă prezentatoare și realizatoare a emisiunii „Surprize, Surprize”, a ieșit singură într-un mall din București, pentru a achiziționa mai multe bunuri pentru casă. Ea a fost surprinsă cărând două pungi pline, spre propria mașină, în valoare de 90.000 de euro, pe care a parcat-o la o distanță apreciabilă de centrul comercial respectiv, conform cancan.ro.

Andreea Marin era îmbrăcată într-un tricou alb cu un portret alb-negru, blugi de culoare bleumarin închis și pantofi sport. Timp de două ore petrecute la cumpărături, realizatoarea TV s-a a căutat printre rafturi produse casnice, fapt ce ar putea fi interpretabil. Se pregătește pentru oficializarea poveștii de iubire?

La 45 de ani, ea are o relație cu Adrian Brâncoveanu, un bărbat în vârstă de 35 de ani. Fosta „Zână a Surprizelor” locuiește alături de iubitul ei, iar cei doi și-ar doi un copil, după cum a mărturisit partenerul Andreei Marin, care este consul al României în Libia.

„Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță”

„Eu îmi continui activitatea profesională aproape în fiecare zi, dar în paralel îmi susțin și jumătatea. Suntem un întreg. (…) Andreea este o zână care muncește foarte mult. Bineînțeles că ne gândim la acest lucru, e o dorință foarte mare, cred ca e dorința fiecărui om să procreeze”, a spus Brâncoveanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea Marin a completat: „Considerăm că nu e o întâmplare, ne-am întâlnit într-un moment în care chiar aveam nevoie unul de celălalt”. La începutul acestui an, cuplul a mers într-o vacanță de vis, într-un loc exotic. La revenirea în țară, vedeta a vorbit despre relația pe care o are în prezent. „E sufletul meu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești trei ani de când suntem împreună.”