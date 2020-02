Domnișoara Artistă a postat un scurt îndemn pe fb:

„Nu mai citiți toate articolele care circula pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Acesta ar fi un articol de referință (n.n. o versiune cosmetică din Libertatea). Mulțumesc.

Mâine , după ce trece febra, vom vorbi și noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 Februarie la Muzeul National de Arta. Noapte buna.”

Am urmat îndemnul ei și i-am redat toate vorbele, în tot contextul lor.

Irina Rimes despre Ziua Națională Constantin Brâncuși: „Probabil o să postez despre asta. O să vorbesc cu oamenii de pe conturile mele printr-o postare.”.

Comentariul meu: Mi se pare o cugetare plină de subtilitate. Mai ales că introducerea acelui „PROBABIL” arată clar înclinația artistei spre meditație. Oamenii DE PE pe conturile ei (sociale, bineînțeles) au aceeași abordare metafizică a problemelor de cultură.

Irina Rimes: „Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor.”

Comentariul meu: Am citi și am recitit. Inițial nu am înțeles. Apoi am căutat să văd ce înseamnă MAINSTREAM. Am găsit. Înseamnă DE MASĂ, CURENT, ATITUDINE ÎMPĂRTĂȘITĂ DE MAI MULȚI OAMENI. E clar! Domnul sculptor a primit ambasadorul pe care-l merită, care i-a vizitat lucrările. Un ambasador de masă.

Irina Rimes: „N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc. Se numește Poarta Sărutului, dar parcă nu înțelegeam de ce se numește așa”.

Comentariul meu pe pagina următoare.

