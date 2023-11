Prima eliminare de la America Express. Au izbucnit în lacrimi

A avut loc prima eliminare de la America Express. Cei doi concurenți care au părăsit competiția sunt Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Ei au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Norocul nu a fost de partea lor nici când au deschis cufărul pentru că Soarele a fost roșu.

„Eu cu un ochi am râs și cu altul am plâns. Cea mai frumoasă parte a fost că am putut să ajutăm oameni prin misiunile pe care le-am făcut”, a spus fiica lui Pavel Stratan când a aflat decizia.

Prima eliminare America Express

Soțul Cleopatrei Stratan a declarat că a plâns foarte mult, dar că Dumnezeu a decis să este momentul să părăsească competiția. El a mai spus că i-ar fi plăcut mai rămână și să arate tot ce poate.

„M-am și bucurat, dar mi-a părut rău. Plânsesem destul de dimineață. Mi-ar fi plăcut să mai stăm, însă e greu să ne recuperăm moralul și forțele. Dumnezeu atâta a vrut să stăm în competiția asta. Eu am simțit ca fiind un semn mare”, a completat soțul cântăreței.

Ultimul mesaj al foștilor concurenți

Cei doi au spus că a fost o competiție foarte dură, dar că sunt recunoscători pentru momentele frumoase pe care le-au trăit. Ei le-au mulțumit producătorilor care i-au selectat și le-au dat șansa să vină în emisiunea de la Antena 1.

„A fost cel mai dur test! Le-am trecut pe toate împreună, până și ăsta cu atacul, chiar dacă a fost urât, dar am avut și experiențe faine. Vă mulțumim vouă pentru tot, că ne-ați oferit ocazia asta”, au mai spus cei doi.

Incident dramatic la America Express

În competiție, Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au confruntat cu o mulțime de situații neplăcute. Recent, ei au fost amenințați cu pistolul de localnici. Soțul artistei a crezut că unul dintre reporteri a fost împușcat.

„Noi am ajuns pe la ora 9 jumate – 10 seara și am parcat la două minute până la cazarea unde trebuia să stăm și în 10 secunde, trei motociclete ne-au înconjurat cu pistoale. Cu pistoale, pistoale. A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul și s-a dus la reporter, la Adriana, cu pistolul l-a cap. I-a zis: „Da-mi telefonul”, ea i l-a dat și eu în timpul acesta, mi s-a activat un instict de salvare și am deschis duba, am tras-o după mine (n.r. Cleopatra), ea a intrat în mașină și s-a auzit pistol. Eu crezut că au împușcat-o pe Adriana. Totul s-a întâmplat în spatele dubei. Nu știai la ce să te aștepți. Eu m-am gândit la ce-i mai rău”, a povestit Edward la A1.