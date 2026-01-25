O moldoveancă a găsit o avere neașteptată în casa unei italiance de 108 ani. Gestul incredibil al bătrânei

Republica Moldova. O moldoveancă care lucrează ca îngrijitoare în Italia a dat peste o adevărată comoară în casa femeii de 108 ani pe care o îngrijea. Maria Angela Bortignon, originară din Vicenza, a aflat abia recent că, printre fotografii vechi și obiecte personale, se afla un bon poștal de economisire emis în anii ’50. Potrivit specialiștilor, valoarea actualizată a documentului poate ajunge la aproximativ 100.000 de euro.

Bonul, cu o valoare inițială de 1.000 de lire, a fost descoperit întâmplător de Tatiana Vasilachi, îngrijitoarea femeii, într-o proprietate din localitatea San Giovanni Rotondo. Maria Angela nu știa de existența lui și nici nu bănuia că documentul păstrase în el o valoare atât de semnificativă.

Imediat după descoperire, Tatiana a contactat Asociația Italia, organizație națională specializată în recuperarea titlurilor de credit vechi. Consultanții au analizat bonul, calculând dobânzile legale, capitalizarea și actualizarea sumei de la momentul emiterii până în prezent. Rezultatul estimativ indică o valoare de aproximativ 100.000 de euro, bani care s-au acumulat de-a lungul a peste șapte decenii.

Specialiștii explică că astfel de situații nu sunt rare. Multe titluri vechi, uitate în sertare sau case moștenite, pot aduce astăzi sume neașteptate, iar descoperirile întâmplătoare sunt tot mai frecvente în Italia.

Pe baza evaluării, proprietara a decis să împuternicească avocații asociației să inițieze procedurile legale împotriva Poste Italiane și a Ministerului Economiei și Finanțelor, considerate responsabile de rambursarea bonurilor poștale.

Un punct central al dosarului îl constituie termenul de prescripție. Avocații invocă articolul 2935 din Codul civil italian, care prevede că termenul de 10 ani începe să curgă din momentul în care dreptul poate fi efectiv exercitat. În acest caz, se argumentează că termenul nu trebuie calculat din anii ’50, ci din momentul descoperirii bonului, deoarece Maria Angela nu știa de existența documentului. Această interpretare poate fi decisivă pentru recuperarea sumei și urmează să fie analizată de instanță.

Asociația subliniază că povestea Mariei Angela este doar un exemplu al unui fenomen mai amplu. În Italia există aproximativ 10 milioane de titluri de credit vechi nerambursate, inclusiv bonuri poștale, librete de economii și titluri de stat, multe dintre ele încă susceptibile de valorificare.

Multe dintre aceste documente au fost uitate din lipsă de informații sau au rămas în arhivele de familie și case moștenite. Recuperarea lor poate aduce sume surprinzătoare, dar necesită demersuri legale și expertiză specializată.

Dincolo de aspectul financiar, povestea are o dimensiune profund personală. Maria Angela Bortignon a declarat că, dacă rambursarea va fi obținută, întreaga sumă va fi oferită Tatianei Vasilachi, ca semn de recunoștință pentru grija și devotamentul acordat de-a lungul anilor.