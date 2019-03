O mare companie acordă dividende. Profitul este aproape dublu. Cine rămâne la conducerea multinaționalei

Bursa de Valori București (BVB) a fost anunțată de Directoratul OMV Petrom în legătură cu distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018, în valoare de 0,0270 lei/acţiune. Decizia a fost aprobată joi de Consiliul de Supraveghere, urmând să fie supusă votului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) în 19 aprilie.





Data de Înregistrare propusă pentru identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende este 23 mai 2019, "Ex-Date" propusă este 22 mai 2019, în timp ce Data plăţii va fi 13 iunie 2019. Pe 6 februarie 2019, Directoratul OMV Petrom a propus pentru anul financiar 2018 un dividend brut în valoare de 0,0270 lei/acţiune. "În conformitate cu prevederile legale şi statutare, intră în atribuţiile Directoratului să facă recomandări către acţionari cu privire la distribuirea profitului. Pe baza rezultatelor preliminare, precum şi a fluxului de trezorerie extins solid obţinute în 2018, Directoratul OMV Petrom SA propune un dividend în valoare brută de 0,0270 lei/acţiune pentru anul financiar 2018. Această propunere iniţială respectă politica actuală de dividende, aşa cum este publicată pe pagina de internet a OMV Petrom", se arată într-un raport remis, atunci, Bursei de Valori Bucureşti. Grupul OMV Petrom a obţinut în anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, în creştere cu 64% faţă de 2017, când acesta a fost de 2,49 miliarde de lei.

Totodată, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a acordat, în şedinţa de joi, noi mandate unor membri ai Directoratului companiei, cu o durată de patru ani, începând din 17 aprilie 2019, până pe 16 aprilie 2023, respectiv Christinei Verchere, director general executiv şi preşedinte al Directoratului, lui Peter Zeilinger, responsabil pentru activitatea de Upstream, lui Radu Caprau, responsabil pentru activitatea Downstream Oil, şi lui Franck Neel, responsabil pentru activitatea Downstream Gas. Totodată, potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a confirmat decizia din 26 aprilie 2018 de a o numi pe Alina-Gabriela Popa în funcţia de director financiar şi membru al Directoratului, cu un mandat de patru ani, în aceeaşi perioadă. "Consiliul de Supraveghere îi mulţumeşte lui Stefan Waldner pentru angajament şi pentru contribuţia la succesul companiei. Totodată, Consiliul de Supraveghere îi urează bun-venit Alinei-Gabriela Popa pe poziţia de director financiar al companiei", se spune în comunicat. OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de 58,3 milioane bep în 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 794 de benzinării, la sfârşitul lui 2018, sub două branduri - OMV şi Petrom. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,9985%, iar 18,35% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra. OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu 27,8 miliarde de euro plăţi sub formă de taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2018.

