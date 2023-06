O mamă e acuzată de răpire internațională de copii după întoarcerea în România cu fiica sa. Românca a pierdut deja un proces împotriva fostului partener

Florentina a fost acuzată de fostul iubit de răpire internațională, după ce ea s-a întors în România împreună cu fiica sa. Bărbatul dorește ca micuța să crească în Italia, chiar și în absența mamei.

O mamă e acuzată de fostul partener că i-a răpit fata

Femeia a relatat că, inițial, tatăl copilului a fost de acord ca ea să vină în România cu fetița, dar cu condiția că ambele vor reveni în Italia după ziua ei de naștere. Însă, pe parcurs, neînțelegerile au crescut în intensitate, iar bărbatul o acuză acum pe Florentina de răpire internațională a copilului.

„Locuiam în Italia, fetița a fost recunoscută de tată. Fetița are cetățenie română, a fost recunoscută în Italia, pentru că are un certificat pe teritoriul Italiei. Când avea 9 luni, am venit cu fetița și i-am făcut certificat românesc și după am venit în Italia, pentru a-i face alte documente și ne-am întrebat ce cetățenie o să alegem pentru fetiță și amândoi am decis că alegem cetățenie română”, a spus Florentina.

Florentina adaugă că, pe durata întregii perioade, tatăl copilului s-a implicat în grija acestuia, dar de când a făcut acuzația de răpire internațională, totul s-a schimbat complet. Femeia a pierdut un proces anterior, dar a beneficiat de dreptul de a face recurs. În prezent, un alt proces este în desfășurare, iar instanța a hotărât ca fetița să rămână la tatăl său în Italia.

„Am venit în România, unde locuiesc împreună cu părinții mei, fetița și cei doi copii. Tatăl ne-a urmat și el în luna iulie, după s-a reîntors în Italia, pentru a se angaja și pentru a putea lua un apartament în chirie.

Practic, a câștigat copilul, nu cred că mi s-a luat dreptul de mamă… ori să îl duc eu în Italia, ori să vină el să îl ia, pentru că fetița a fost născut în Italia și acolo trebuie să stea, chiar dacă fără mamă”, a mai spus femeia, la Acces Direct.