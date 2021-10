O lovitură neașteptată pentru PNL! Și-a dat demisia. „Este sub demnitatea mea”

Alexandru Popovici este un fost senator român în legislatura 1992-1996 ales în județul Prahova pe listele partidului OCL-(PAC).

El a fost ales senator în legislatura 1996-2000 pe listele PNL și a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Japonia și Republica Kazahstan. O alta realizare a acestuia a fost că a inițiat 7 propuneri legislative în legislatura 1992-1996 și 3 propuneri legislative în legislatura 1996-2000. Senatorul se laudă și cu titlul de profesor universitar.

Ce l-a făcut sa demisioneze?

Alexandru Popovici și-a demisia de la PNL, sector 1. Acesta a transmis motivele pentru care a părăsit partidul.

1)„ Este sub demnitatea mea să fac parte dintr-un partid care îl are președinte pe Florin Cîțu. Înainte de a intra în politică, Superman trebuia să ia lecții de dicție, comunicare, să știe măsură faptelor, după cum spunea I.C. Brătianu.

2)Congresul din luna septembrie a uimit o țară întreagă,„ Echipa Câștigătoare„ nu a avut încredere nici măcar în delegații aleși pe sprânceană și i-a pus să-și arate voturile secrete!

3)Simpatia populară pe care o are în prezent tandemul Cîțu -Iohannis tinde treptat spre zero. Nu cred că acest partid va mai intra în parlament dacă apare un alt partid cu adevărat liberal. „Echipa Câștigătoare” nu are nimic în comun cu liberalismul, este o oaste de stansura de peste tot: PDL, PSD, PP-DD și profitori noi veniți.”

Senatorul a ținut să precizeze că va această publica demisie.

Popovici, scos din sărite de Cîțu

„Manifestările echipei câștigătoare sunt dictatoriale, au scos de pe listă susțînătorii lui Orban. Toți sunt veniți ieri, alaltăieri, în PNL, de prin diverse partide. Cine mai votează un partid condus de Cîțu? Se vor bate, dar nu cred că PNL vă mai intra în Parlament, abia dacă vor mai obține 5%. Am o vârstă, țin la partidul ăsta. Îl știu pe Orban de când era tânăr, mergea cu mine prin țară să facă filiale PNL. Cu Cîțu vă rămâne doar numele de PNL și va fi un partid cu tendințe dictatoriale.

Mi se rupe mâna să votez cu Florin Cîțu. Ei nu au încredere unii în alții, îi pun să facă poză cu buletinul și cu ce au votat. A fost o vânzoleală în mișcarea liberală, eu nu am ieșit din această zonă, deși au fost mai multe formațiuni, care s-au reunit în PNL. Nu știm cine e Cîțu, pe banii cui a stat la studii. Cei care îl susțin pe el acum nu îl vor mai scoate în față”, a declarat Alexandru Popovici.