O gură de oxigen pentru partidul lui Cioloș. Acceptă orice, de acord cu „armistițiul politic” propus de Ciucă

Cioloș a uitat de „ciuma roșie” de lozinca „fără penali în funcții publice” și fiind la un pas de a rămâne în afara guvernării ar accepta orice variantă posibilă. Propunerea lui Ciucă vine, acum, mânușă pentru un USR aflat în afara cărților puterii.

„Din punctul nostru de vedere, al USR, România are nevoie de majoritate care să permită guvernarea României, şi nu de un armistiţiu. Din punctul nostru de vedere, o astfel de majoritate este posibilă de data aceasta. În plus, pentru USR, PNL şi UDMR nu sunt adversari ca să vorbim de un armistiţiu. Noi considerăm că sunt parteneri cu care putem construi împreună şi astăzi am propus din nou premierului desemnat şi colegilor de la PNL soluţii care să ne permită să reconstruim majoritatea. Deci, acest lucru e posibil, e posibil ca USR să facă parte dintr-un guvern de coaliţie condus de premierul Ciucă, dar pentru asta e important să renunţăm la tergiversări care, iată, prelungesc aceste discuţii inutil şi să ne aşezăm la masă ca să găsim împreună şi să construim împreună aceste soluţii. Acesta este apelul pe care eu îl fac şi colegilor de la PNL şi premierului desemnat Ciucă„, a afirmat Cioloş într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Cioloș visează la refacerea coaliției

El a spus că USR nu susţine un guvern minoritar pentru că are un grad ridicat de instabilitate.

„Armistiţiu şi înţelegere între partide există deja. De un an de zile, atunci când au fost propuneri de soluţionarea crizei, toate partidele, în afară de AUR, au votat”, a adăugat Cioloş.

Liderul USR a menţionat că este nevoie de un guvern stabil şi măsuri de reformă.

„Cred că împreună putem găsi soluţii să refacem coaliţia„, a arătat Cioloş.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a transmis, marţi, o scrisoare deschisă prin care le cere partidelor parlamentare să-i acorde şansa de a pune în practică „un program pentru depăşirea perioadei critice în care se află ţara”, propunând un „armistiţiu politic” în acest sens.