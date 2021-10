O filă din istoria rock-ului: cum a ajuns un englez să anime protestele americane anti-Vietnam. Istoria secretă

În timp ce sergentul își citea cu voce tare mandatul de percheziție la geamul dormitorului, Lennon, surpins de razie, încerca să ascundă substanțele din apartament. Nu a reușit și au fost găsite 200 de grame de hașiș, un roller de țigări cu urme de marijuana și o jumătate de gram de morfină.

Deși în plină eră hippy nimeni nu se aștepta ca un membru al celebrei The Beatles să nu fie consumator de stupefiante, descinderea s-a transformat într-un scandal. Lennon și Ono erau la acea dată căsătoriți, fiecare cu alte persoane, evident, iar avangardista japoneză era însărcinată.

Avea să piardă acea sarcină în timpul anchetei care a durat până când, speriat de un proces public, John Lennon și-a recunoscut vina și a plătit o amendă de 150 de lire sterline.

După arestarea – de doar câteva ore – a cuplului, lucrurile se precipită în viața revoluționarei formații britanice, viață care se apropia de sfârșit.

Pe 20 martie 1969, John se căsătorește cu Yoko, deși ceilalți trei beatles o considerau un motiv de permanentă ceartă în interior. Hăituit și de poliție, Lennon pleacă din Londra, sub pretextul lunii de miere, botezată de cuplu ”Bed-In”, adică perioade de stat în pat.

Primul ”Bed-In” este la Amsterdan iar al doilea în Montreal, în vara lui 1969.

Aici, în camera hotelului Regina Elisabeta unde cei doi își petreceau 24 de ore din 24 luna de miere, pe 1 iunie sunt înregistrate piesa și videoclipul ”Give Peace a Chance”.

Este primul single al lui John Lennon ca autor solo, deși, tehnic, la acea oră The Beatles încă funcționa.

”Give Peace a Chance”, piesă ce se află acum pe lista oficială a celor 500 de compoziții care au influențat muzica Rock, are parte de o evoluție surprinzătoare. Lansată în iulie, pe un short-play, sub numele de Plastic Ono Band, ”GPC” este cântată, pe 15 noiembrie 1969, de 500.000 de oameni, la mitingul anti-Vietnam din Washington, lead-ul vocal fiind unul dintre părinții folk-ului protestatar, Pete Seeger. Melodia devine un simbol al protestelor americane și îl aduce pe John Lennon în atenția FBI, după ce abia scăpase de poliția metropolitană londoneză.

Mai trebuie spuse două lucruri. După arestarea lui John, The Beatles au făcut eforturi pentru relansarea formației. Pe 20 ianuarie 1969, de pe acoperișul clădirii Apple Corps, The Beatles are ultima reprezentație cu public. Înregistrarea a făcut istorie, dar formația nu și-a mai revenit. Apariția ultimului album, ”Let It Be”, în mai 1970, este la o lună după destrămare. John Lennon era deja ”american”!

Al doilea element interesant, întorcându-ne la povestea din 15 octombrie 1968, este că sergentul Norman Pilcher este același care îl va aresta și pe George Harrison, în martie 1969, tot pentru droguri! Pilcher i-a mai vânat pe Eric Clapton și Mick Jagger.