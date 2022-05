O femeie a primit cadou un bilet la loto și a devenit milionară: ”Sunt încă șocată”

Jucătoarea din Melbourne, Australia a spus că, după ce a făcut-o, abia a mai dormit de la victoria care i-a schimbat viața. Ea a împărțit jackpotul de 45 de milioane de lire sterline cu un alt câștigător. „Sunt încă șocată”, a spus femeia câștigătoare la loto.

De aici, ea a spus că plănuiește să folosească banii pentru a-și ajuta familia, să-și cumpere o casă și să plece în călătorii. „Abia am dormit de când am descoperit victoria. Este greu să exprim în cuvinte sentimentul de a ști că ai câștigat 22,5 de milioane de dolari. Nu cred că am ajuns să conștientizez încă. Biletul a fost un cadou, dar nu l-am verificat imediat.

Când l-am verificat, am sunat familia și au fost la fel de șocați ca și mine. Voi avea nevoie de ceva timp să mă gândesc la ce voi face cu banii. Evident, îmi voi cumpăra o casă și mi-ar plăcea să călătoresc în Japonia și Statele Unite. Mi-ar plăcea să merg peste tot.”

Câștigătoarea unui jackpot

Biletul câștigător a fost vândut la Sunshine Marketplace Lotto, de proprietarul Yen Le-Mai, care a spus că a simțit că a câștigat jackpot-ul când și-a dat seama că biletul câștigător a venit din magazinul ei. „Nu am fost înțeleasă până când un prieten de-al meu m-a contactat pentru a mă felicita pentru vânzarea biletului câștigător. În acel moment, am simțit ca și cum eu aș fi câștigat.”

Câștigătorul Aussie Powerball este cel mai recent din ultimele săptămâni care a obținut un jackpot. Săptămâna trecută, un cuplu britanic a plecat ca și câștigător al celui mai mare jackpot Euromillions din Marea Britanie. Joe și Jess Thwaite, 49 și 44 de ani, din Gloucestershire, au apărut în atenția publicului după câștigarea jackpotului de 184 de milioane de lire sterline, potrivit Mirror.co.uk.