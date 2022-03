O femeie a descoperit viermi într-o băutura de la McDonald’s

Natalia, în vârstă de 27 de ani, a spus că a dus paharul înapoi la filiala Rawcliffe Road a lanțului din Goole, East Riding of Yorkshire. McDonald’s a spus că problema a fost investigată și că „nu a găsit nicio dovadă de activitate a dăunătorilor”, dar a spus că vor continua să mențină legătura cu clientul, astfel încât să poată returna „obiectul” pentru investigații suplimentare.

Natalia, din Doncaster, South Yorkshire, a spus: „Am adus mâncarea și băutura acasă de la McDonald’s, abia mai târziu am observat viermii. Când am ridicat paharul am spus: „Doamne, sunt viermi”. Probabil că erau vreo patru sau cinci acolo. Nu am simțit niciunul în gură și nici nu am observat vreo diferență în aroma băuturii. Cred că larvele erau moarte. Nu am văzut nicio mișcare, dar asta mă face să cred că erau în gheață. Când m-am uitat în ceașcă și am văzut viermii, a fost terifiant. A fost dezgustător și îngrozitor. M-am întors la McDonald’s în acea noapte și am spus „Am găsit asta în băutură, poți să-mi spui ce este?”

„Toți membrii personalului au venit să arunce o privire la băutură. S-au uitat la mine dezgustați de parcă ar spune „Uhh, ai băut asta?” Mă gândeam „ar trebui să-mi ceri scuze”.

Nu a existat nicio remușcare sau scuză venită din partea lor. Au spus: „Putem să-ți mai aducem o băutură?” dar am spus „absolut nu”. Am postat pe Twitter despre asta și McDonald’s m-a contactat prin e-mail pentru a confirma datele și orele, dar din nou, nu am primit scuze sau vreun fel de compensație. Nu am primit nimic.

Reacția McDonald’s

„Mi s-a spus că vor fi trimiși la examinare și mă vor anunța când vor afla ce sunt, dar încă nu am primit răspuns. Nu mi s-a oferit o explicație alternativă despre ceea ce ar putea fi. M-am gândit „dacă mi s-a întâmplat asta, cu siguranță i s-a întâmplat altcuiva”. Nu voi mai merge la McDonald’s în viitor, voi merge doar la KFC”.

Un purtător de cuvânt al McDonald’s a declarat: „Siguranța alimentară este de cea mai mare importanță pentru noi și punem un accent deosebit pe controlul calității, urmând standarde riguroase pentru a evita orice imperfecțiuni. Când problema a fost adusă în atenția restaurantului nostru și a echipei de Servicii Clienți, am investigat imediat. Compania noastră de dăunători aprobată a vizitat restaurantul și nu a găsit nicio dovadă de activitate a dăunătorilor.

De aceea, am cerut clientului să ne returneze obiectul pentru investigații suplimentare. Echipa noastră de servicii pentru clienți va continua să mențină legătura cu clientul pentru a ajuta la găsirea unei soluții”, potrivit Mirror.co.uk.