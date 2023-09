O fată de trei ani din Florida s-a împușcat în timp ce stătea lângă o rudă și se uita la meci

Fetița de trei ani s-a împușcat accidental după ce a luat o armă nesupravegheată în locuința din Florida. Imaginile camerei de supraveghere o arată pe Serenity care așezată pe canapea lângă o rudă. Aceasta urmărea un meci de fotbal american. Din imagini reiese faptul că incidentul s-a petrecut sâmbătă, relatează Mail Online.

Victima a fost transportată la Spitalul de Copii Nicklaus unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Ea a fost externată externată marți din spital. Potrivit lui Robin Fuller, bunica fetiței care s-a împușcat, Serenity se află acasă ți se simte bine.

Arestat, dar eliberat pe cauțiune

Orlando Young, o rudă de 23 de ani, a fost arestat fiind acuzat că a lăsat arma nesupravegheată. Young se confruntă acum cu acuzația de neglijare a copilului care a dus la o vătămare corporală gravă. Acesta fost eliberat din închisoare pe cauțiune marți seara.

Potrivit publicației, Young se uita la un meci de fotbal sâmbătă în locuința sa din Southwest 220th Terrace. În imaginile surprinse de camera de supraveghere, fetița care s-a împușcat poate fi văzută alergând spre canapea și apucând arma nesupravegheată. Tot potrivit aceleași surse Fratele de patru ani al lui Serenity se afla în apropiere.

Young a recunoscut în fața anchetatorilor că și-a lăsat pentru moment arma de foc nesupravegheată pe canapea în timp ce se uita la un meci de fotbal american pe un laptop.

Bunica a chemat poliția

„Poliția a sosit pentru că eu însumi am sunat la poliție când am primit un telefon și am aflat că nepoata mea s-a împușcat în mână ” spuse Fuller, citată de Mail Online.

Departamentul pentru Copii și Familii (DCF) a declarat pentru Mail Online că „Departamentul efectuează investigații cu privire la toate acuzațiile de abuz, neglijare sau abandon. Informațiile referitoare la investigații sunt confidențiale, potrivit legislației americane aflate în vigoare.