Edi Iordănescu, antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, a anunțat că situația financiară a „alb-negrilor” este stabilă. Oficialii clubului au reușit în mare măsură să rezolve situația de insolvență și în acest moment medieșenii nu mai au datorii. În aceste condiții, Gaz Metan ar putea să evolueze în cupele europene. Momentan, echipa se află pe locul al 6-lea, ultimul calificabil în play-off.

„Am fost informat chiar ieri de către partea administrativă că, în proporţie de peste 95%, până la sfârşitul anului, clubul Gaz Metan Mediaş să iasă total din reorganizare, din insolvenţă, să fie un club curat. În momentul de faţă Gaz Metan are zero datorii, în ciuda faptului că nu fotbalul făcuse datoriile respective. Este un moment extraordinar pentru club, ne bucurăm cu toţii, eu am resimţit cel mai tare toată restructurarea şi toate restricţiile care au venit odată cu insolvența”, a declarat Iordănescu junior.

