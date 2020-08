O carte veche de o mie de ani, păstrată la Budapesta, a răsturnat toate teoriile istorice privind alfabetul și scrierea dacilor.

Manuscrisul cuprinde documente scrise în jurul anului 1000 d.Hr. A fost scris cu caractere dacice de la dreapta la stânga şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre vlahi şi regatul lor.

Cunoscut sub numele de Codex Rohonczi, după numele oraşului Rohonc (Rohonczi în grafia maghiară veche; în germană Rechnitz, în croată Rohunac, situată, astăzi, în provincia Burgenland din estul Austriei). Manuscrisul a fost păstrat în localitatea Rohonczi. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838.

Acum, manuscrisul se află în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei din 1838. Mulţi au încercat să descifreze „scrierea secretă” din Codexul Rohonczi, dar nu au reușit.

„Toate încercările le-am aruncat pe foc”

După al doilea Război Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legătură cu Codex: „Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară – Codex Rohonczi.

Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care nimeni nu a reuşit s-o descifreze până acum. Şi eu am încercat. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat pe foc”.

Otto Gyurk, după ce a studiat Codexul Rohonczi, a publicat în 1970 o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.

Manuscrisul este scris în limba dacă denumită latina vulgară. Alfabetul dacic avea 150 de caractere.

Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.

Viorica Enachiuc

În 1982, Institutul de Lingvistică din București a obținut de la Academia de Științe a Ungariei o copie a Codexului Rohonczi. Arheologul Viorica Enachiuc timp de 20 de ani a făcut cercetări pentru a descifra scrierea, reușind în premieră să descifreze filele misteriosului manuscris.

Viorica Enachiuc, membră UNESCO din 1983, a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova, a cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică, iar în Danemarca a studiat scrierea runică.

Ea a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI şi XII într-o limbă latină vulgară (daco-romană), cu caractere moştenite de la daci.

