O cunoscută cântăreață de la noi, înșelată, bătută și furată de fostul iubit. Bărbatul i-a făcut viața un calvar

Totul ar fi început în 2013, atunci când Anuelli (n.r. pe numele ei real Emanuela Oancea) a început o colaborare muzicală cu un cetățean american. Cei doi au discutat o perioadă, s-au împrietenit, iar lucrurile au evoluat treptat. Vorbeau aproape în fiecare seară și încercau să treacă peste diferența de fus orar pentru a se putea vedea prin intermediul rețelelor de socializare.

Anuelli, dezvăluiri din fosta relație

La sfârșitul anului 2013, bărbatul a venit în România pentru a o vizita pe Anuelli. Acesta și-a dorit să-i facă o surpriză de ziua ei de naștere.

„Eu cumva deja începusem să prind sentimente pentru el. Cumva părea că și el pentru mine. Aș vrea să nu omit multe detalii pentru că o să vedeți că fac sens. În primul rând el era mai mare ca mine cu vreo cinci ani (n.r. Anuelli având la acea vreme 23 de ani) și locuia în continuare cu mama și fratele lui. Fratele lui a fost la pușcărie de câteva ori. Mă rog, este o poveste alambicată”, a povestit Anuelli pe TikTok.

Înainte de a veni în România, bărbatul a rugat-o pe artistă să-i caute o cazare și să-i facă niște cumpărături, însă din banii ei. Mai mult, acesta i-a făcut o listă cu ce mâncare ar vrea, motivând că nu-și dorește să cheltuiască prea mulți bani pe cafenele și restaurante în România. Artista mărturisește că a scos din buzunare 700 de lei la acea vreme și nu a sta prea mult pe gânduri.

Anuelli era atât de îndrăgostită și entuziasmată încât, cu toate că era ziua ei, a decis să-i facă mai multe cadouri costisitoare noului ei iubit.

„Dacă vă întrebați eu ce am primit. Ei bine, un parfum de 30 de ml luat din aeroport. Atenție, noi deja vorbeam de jumătate de an și cumva mă așteptam la ceva mai mult. Însă, cumva eram foarte fericită că el era acolo și m-am gândit că a cheltuit foarte mulți bani pe avion.

Eu a doua zi trebuia să merg la studio, iar la acea vremea avem un program destul de strict cu acel studio și de aici au început cumva să se strice lucrurile. El lucra în același domeniu cu mine, dar culmea, mi-a spus că nu concepe ca eu să nu-mi iau liber o săptămână să stăm împreună cât timp el este aici.”, a mai povestit artista.

Pentru că nu avea încredere în aceasta, americanul a insistat să meargă cu ea la studio pentru a o supraveghea. Mai mult, aceasta i-a cerut Anuellei să-l întrețină timp de o săptămână, cânt o să petreacă timp cu ea în România.

Americanul îi toca banii și îi interzice să-și cumpere lucruri necesare din banii ei

Anuelli a dezvăluit faptul că fostul iubit o punea să doarmă cu laptopul deschis, pe Skype, pentru a se sigura că aceasta este acasă și că nu se vede în acel timp cu alți bărbați.

„Partea a treia la story time-ul cu fostul meu iubit străin care m-a bătut, mi-a furat banii și m-a înșelat și așa mai departe. El a plecat înapoi în America și a rămas să-l aștept un an de zile că el o să se întoarcă și o să mă ceară în căsătorie. În momentul în care el s-a întors în America a început abuzul meu emoțional și nu numai abuz emoțional. Timp de două săptămâni s-a asigurat că eu sunt topită după el și a început să-mi ceară bani. Că hei, poți să-mi trimiți niște bani luna asta pentru chirie pentru că mama nu mai muncește, fratele meu nu mai muncește și nu mai știu ce probleme are.”, a mai povestit artista.

Aceasta recunoaște că a fost mereu o persoană foarte bună și că inițial nu i s-a părut o problemă să-și ajute iubitul deoarece oricine poate rămâne fără bani. Americanul cheltuia banii pe mâncare, țigări, benzină, să iasă în club. Mai mult, îi interzicea româncei să-și cheltuia agoniseala așa cum ea își dorește și îi spunea că pentru a forma o familie trebuie să fie transparenți unul cu celălalt și să știe tot ce-și cumpără.

„Mi-a spus că dacă îmi doresc să mai vorbesc cu el trebuie să-i plătesc internetul pentru că el nu are bani și nu-și permite. Pe lângă faptul că-i trimiteam bani constant, de cel puțin trei ori pe lună, eu nu aveam voie să cheltui bani. El trebuia să știe fiecare cent pe care îl aveam și îmi spunea în continuu că dacă vreau să fim o familie și să avem încredere unul în celălalt, eu trebuie să fiu extrem de transparentă cu el. Țin minte că am încasat niște bani, un pic mai mult ca de obicei și în ziua respectivă mi-am permis să mă duc în mall și să-mi fac niște cumpărături. În momentul în care a aflat a ieșit super scandal și mi-a dat block câteva ore. Eu eram foarte disperată, i-am dat e-mail-uri și i-am cerut scuze și i-am spus că nu se va mai repeta. El mi-a zis că mă iartă, dar să nu mai fac niciodată asta fără acordul lui.”, le-a mai mărturisit Emanuela Oancea prietenilor de pe internet.

Anuelli a plătit divorțul fostului iubit, nu o dată, ci de două ori

Fostul iubit al artistei îi interzicea acesteia să iasă cu prietenii, sau să plece din casă. Americanul o verifica mereu prin apeluri video pe Skype. Și asta nu este tot. După ceva timp Anuelli a aflat că iubitul american era și însurat.

„Mi-a spus că divorțase, că fosta lui soție nu mai locuiește cu el. Ulterior am aflat că au mai și interacționat în timp ce el vorbea cu mine. Ca să aflu la jumătatea anului 2014 că ei, de fapt, nu au divorțat și că ea se mutase în Australia și a rămas în America. Mi-a recunoscut asta și mi-a spus că pentru a divorța costă foarte mult și cel nu are bani. Că pentru ca noi să ne putem căsători eu trebuie să divorțez și n-am bani și îmi spunea chestia asta constant până în momentul în care am zis ok, o să-ți plătesc eu divorțul. era 400 și ceva de dolari, sau cel puțin atât mi-a cerut el atunci. I-am trimis banii, mi-a promis că se ocupă și la o săptămână distanță mi-a zis că i-a cheltuit pe toți. M-am enervat teribil și ce a făcut sora voastră? Da, i-a mai dat încă o dată banii pentru că atunci când ești prost mai și semnalizezi. Dar, într-un final a divorțat.