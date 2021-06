În imagini vedem un grup de motociclişti care a filmat o siluetă misterioasă pe un drum prost luminat din Jharkhand. Filmarea a împărțit internetul în două: unii oameni pretind că este o fantomă, iar alţii spun că este extraterestru. În videoclip, bărbații pot fi auziți afirmând „ chudail lagrahi hai (arată ca o vrăjitoare)”. Și când motocicliștii trec pe lângă creatură, aceasta se oprește din mers și se uită în spate apoi începe din nou să meargă. Unul dintre motocicliști poate fi auzit din nou strigând: „Raportați-l”.

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn

