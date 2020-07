Saveta Bogdan a mărturisit că i s-a furat identitatea și în prezent este asaltată de mesajele răutăcioase pe care le primește în mediul online. Din această cauză, interpretei de muzică populară îi este frică acum să își deschidă pagina personală de Facebook.

„S-au deschis vreo patru conturi cu numele meu, pe Facebook. Au pus poza mea, au pus poze și mai puțin plăcute, au cerut bani de la oameni. Persoana respectivă cere bani în folosul meu și pentru doi copii săraci. Unii au luat-o razna.

Am primit o mulțime de telefoane, oamenii mă întrebau dacă am nevoie de bani pentru că au văzut pe acele conturi. Eu am anunțat la Facebook și acum cum văd un cont nou, îl închid imediat.

Mi se reproșează faptul că-mi plac tinerii. Mie îmi plac tinerii să stau de vorbă cu ei pentru că au altă gândire, văd lucrurile altfel, dar nu pentru că m-ar interesa vreun tinerel. Așa scriu pe Facebook, de pe conturile false”, s-a plâns artista, în cadrul unei emisiuni TV.

În luna decembrie a anului trecut, Saveta Bogdan a aflat că soțul ei a înșelat-o de 83 de ori!

După prima căsnicie eșuată, artista s-a recăsătorit. Într-o seară, cel de-al doilea soţ a bătut-o şi, la un moment dat, a împins-o, artista a căzut şi s-a lovit de uşa de la şifornier. Ulterior, Saveta Bogdan a aflat și că soțul ei o înșela. În biblioteca casei, ea a găsit o listă cu 83 de femei care i-au trecut prin pat bărbatului ei.

Altfel, Saveta Bogdan este una dintre artistele care are o legătură specială cu divinitatea.

„Am visat-o pe Măicuța. Mă gândeam cum o să ajung la fată în America, știi că drumul e foarte lung. Am visat că eram în sufragerie, mă gândeam tare la chestia asta, era cu o zi înainte să plec. Mă gândeam: «Doamne, oi ajunge să-mi mai văd fata?» și mi-a apărut Măicuța Domnului aici, exact așa cum e ea îmbrăcată. Exact în locul ăsta aici.

Am pus mâna și am zis… «Mama»! Prima dată am zis că e mama mea, m-am uitat la ea, am pus mâna pe ea și când am zis «Mama» ea s-a uitat la mine, a deschis ochii și atunci am zis «Ah, e Măicuța Domnului». Și acum când vorbesc mi se face pielea de găină. Îmi transmite, așa… V-a zis ceva? Nu mi-a zis nimic, am avut un semn de la dânsa. Așa am înțeles eu în clipa aia că voi ajunge cu bine în America”, a spus Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.