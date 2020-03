Britanicul Lewis Dartnell construiește povestea oamenilor desprinzându-i firele atent la cauzele și efectele fenomenelor geologice care au modelat și continuă să schimbe configurația continentelor, a oceanelor, a planetei, așadar a destinului nostru, al tuturor.

„Vreau să explorez modul în care am fost creați de Pământ. Fiecare dintre noi este făcut la propriu din Pământ, ca toate formele de viață de pe planetă – spune Dartnell. Apa din corpul tău s-a revărsat odinioară în Nil, s-a transformat în ploaie musonică și a căzut asupra Indiei, apoi a făcut vârtejuri în Pacific”.

De la topoare din piatră, la computer

„Carbonul din moleculele celulelor tale a fost extras din atmosferă de plantele pe care le consumi. Sarea din lacrimile și transpirația ta, calciul din oasele tale, fierul din sângele tău, toate au fost produse din rocile din scoarța Pământului, iar sulful din moleculele proteice ale părului și mușchilor tăi s-a revărsat din vulcani”, mai apreciază scriitorul britanic.

Pământul ne-a dăruit și materia primă pe care am extras-o, am prelucrat-o și am transformat-o în uneltele și în tehnologiile noastre, de la topoarele de mână din Epoca Pietrei la computerele de azi. Are dreptate Dartnell, nu?

Despre autor

Lewis Ryan Dartnell este autor, prezentator de programe științifice la radio și la televiziune și profesor de științele comunicării la Universitatea Westminster.

S-a născut în 1980 în Marea Britanie, dar și-a petrecut mare parte din copilărie în străinătate, însoțindu-și tatăl care era inginer la British Airways. A obținut un masterat în biologie la Oxford și un doctorat în astrobiologie la University College, Londra.

Life in the Universe (Viața în univers) și The Knowledge: How to Rebuild Civilization in the Aftermath of a Cataclysme (Cunoașterea: cum poate fi clădită civilizația după un cataclism) .

