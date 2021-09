O băutură energizantă extrem de apreciată a fost retrasă de urgență de pe piața din România. Pericol pentru sănătatea consumatorilor

Reprezentanții Autorității Național Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au anunțat că au retras de la vânzare băutura energizantă „Hell”, dintr-un anumit lot, iar cei care au cumpărat produsul vor primi banii înapoi. În compoziția băuturi s-a descoperit oxid de etilenă.

Motivul pentru care s-a luat decizia ca acest produs să fie scos de la vânzare pentru moment

Compania SC HELL ENERGY SRL anunță rechemarea de la consumatori a produsului Hell Energy Drink Focus lotul L1161D01.

Cei de la ANSVSA spun că a fost depistată o concentrație mare la produsul „Hell Energy Drink Focus”. Instituția a cerut astfel companiei retragerea lotului respectiv. Lotul cu pricina, L1161D01, spun oficialii companiei producătoare, a fost retras de pe piață, menționând că: „Rechemarea de la consumatori a băuturii energizante se refera doar la lotul menționat. Celelalte loturi ale acestui produs pot fi consumate fără probleme”.

Comunicatul redactat de reprezentanții ANSVSA după retragerea băuturii energizante

„Detalii referitoare la ceea ce este în neregulă cu produsul: Dorim sa va aducem la cunostinta ca Mega Image a retras de la vanzare

produsul HELL ENERGIZANT AR PORTO/MANGO250ML cu lotul si cu termenul de valabilitate mentionate mai sus. Retragerea produselor de pe piata si rechemarea acestora de la consumatori, au fost declansate la solicitarea furnizorului, constatandu‐se: prezenta oxidului de etilena in materia prima, in produsul finit HELL ENERGIZANT AR PORTO/MANGO250ML aflandu‐se sub limita de detectie. Toate produsele retrase urmează a fi distruse.

Considerand ca sanatatea consumatorilor este cea mai importanta, Mega Image solicita clientilor sa NU consume produsele cu loturile sus mentionate si roaga cu amabilitate sa le distruga sau sa le returneze la punctul de vanzare din care s‐au achizitionat produsele. Este necesara prezentarea bonului fiscal. Consumatorii sunt rugati sa returneze produsele cu datele mentionate mai sus pana la data

de 27.09.2021, au transmis cei de la ANSVSA.