Nusa Lembongan, una dintre cele mai frumoase destinații din Indonezia. Ce găsiți la hotelurile de acolo

Nusa Lembongan este una dintre cele mai ofertante destinații din Indonezia. Resorturile care oferă cazare sunt și ele de top, chiar dacă nu pe placul tuturor. Cel mai bine cotat hotel este The Tamarind Resort Nusa Lembongan. Deși este un hotel de 5 stele, unii turiști consideră experiența de acolo dezamăgitoare. ”Acesta este în cel mai bun caz un hotel de 3 stele.

În cameră mirosea a mucegai și părea că vine de la aer condiționat. Erau pete pe toată mobila (canapea, masă, scaun și pernă), precum și un fir mare de păr la duș înainte să-l folosesc! Camerele sunt mari, dar există un tip greșit de mobilier în ele, plus că sunt și murdare ” a explicat o turistă.

Destinații de vis, hoteluri de coșmar

The Acala Shri Sedana este următorul în lista preferințelor turiștilor. Dar nu satisface toate gusturile. ”Fotografiile acestui hotel sunt foarte „așteptări vs realitate”. Zona piscinei este cam sumbră. Mâncarea de la restaurant a fost îngrozitoare, practic cea mai proastă mâncare pe care am mâncat-o în Bali. Blatul de pizza ar fi putut la fel de bine să fi fost din carton.

Nici bolul pentru smoothie nu a fost grozav - 335k, jaf la lumina zilei! În general, acest hotel este sub medie. Pur și simplu am impresia că nimeni nu poate fi deranjat, personalul nu este deosebit de ospitalier și chiar mi-aș dori să-mi fi cheltuit 100 de lire sterline în altă parte”, a explicat un turist. Batu Karang Lembongan Resort & Spa este următorul hotel bine cotat. Dar nici aici nu e toată lumea mulțumită.

”Merită jumătate din ce încasează”

”Merită maxim 50% din ceea ce încasează! Am stat două nopți la Batu Karang așa cum ne-a fost recomandat de prieteni. Serviciul și atitudinea managementului însărcinat cu acomodarea clienților sunt cu adevărat slabe.

Nu aveau prosoape de piscină, nu aveau plapumă pe pat. Nici măcar hârtie igienică de rezervă nu am avut. Pentru unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Lembongan, acest lucru este foarte rău”, a explicat un turist.