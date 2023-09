Nunta cea mai ieftină. Cât a costat întreaga ceremonie

Nuntă cu doar 2300 de euro. De cele mai multe ori, organizarea unei nunți le dă mari bătăi de cap celor doi miri. Costurile unui astfel de eveniment sunt destul de mari. Astfel, nu de puține ori tinerii căsătoriți fac eforturi financiare importante pentru ca totul să iasă perfect.

Cum a reușit o britanică să cheltuiască doar 2.300 de euro pentru nuntă

Charlotte Deering (27 de ani), o tânără din Marea Britanie, a decis să-și organizeze propria nuntă. Ea a ales ca tematică povestea Alice în Țara Minunilor. În plus, ea și viitorul soț, Caine (26 de ani), aveau la dispoziție un buget limitat. Aproximativ 2.300 de euro pentru întregul eveniment, inclusiv luna de miere.

Pentru a avea costuri cât mai mici, tânăra a apelat la mai multe trucuri. Mai exact, ea și-a cumpărat rochia demireasă de la magazinul Tesco, dând pe ea doar 12 euro. În plus, cei doi tineri au închiriat o sală cu doar 125 de euro. Pe care au decorat-o ei singuri. Au cumpărat flori false. Luminile și lumânările le-au achiziționat de pe site-urile de reduceri.

Charlotte a rugat-o pe sora sa să-i facă tortul de nuntă. La cununia civilă au participat doar părinții și fiica lor. În loc să trimită invitațiile la nuntă prin poștă, Charlotte a creat un grup pe Facebook. Astfel a economisit foarte mulți bani.

Dezvăluirile miresei

„Îmi place să fiu cumpătat și să le arăt oamenilor că nu trebuie să cheltuiești mii de euro pentru a avea ceea ce îți place. Cu puțină muncă în plus, se va aduna fără prețul uriaș. La urma urmei, totul este pentru o zi. Iar pentru mine, nu merită să mă îndatoresc și să mă stresez. În loc să trimit invitații, am creat un grup pe Facebook. Am economisit astfel sute de lire sterline pe care le-am fi dat numai pe poștă. Am reușit să-i țin pe toți la curent și să le trimit cu ușurință mesaje oamenilor.”, a spus Deering pentru Jam Press.

Cumnata lui Charlotte a făcut 100 de prăjituri pentru petrecere. Cei doi miri au negociat cu o firmă de catering, ajungând la o înțelegere prin care puteau servi 90 de invitați cu mâncare pentru doar 900 de euro. În plus, i-au pus pe oaspeți să-și plătească propriile băuturi, în timp ce DJ-ul lor a fost, de fapt, o variantă gratuită a Spotify premium. Pentru a nu fi nevoiți să angajeze un fotograf profesionist, Charlotte și Caine și-au pus prietenii să le facă fotografii în parc.

Și-a făcut singură coafura și machiajul

În afara faptului că și-a cumpărat o rochie de mireasă foarte ieftină, Charlotte și-a făcut coafura și machiajul după ce a vizionat mai multe tutoriale pe YouTube. Tânăra și-a cumpărat un set de unghii false și pantofii cu doar 15 euro. În plus, costumul soțului ei a fost cumpărat, de pe internet, cu 145 de dolari. Iar verighetele lor au costat mai puțin de 40 de euro.

„Familia și prietenii noștri au crezut că ne-a costat o avere și am primit atât de multe complimente pentru rochia mea. Oamenii nu credeau cât de ieftin era și mulți au spus că le-a dat inspirație pentru propria lor rochie de mireasă”, a adăugat ea.

„Pentru mine, a fost super satisfăcător să ne asigurăm că am economisit acolo unde am putut. Că totul a fost complet personal pentru noi. M-am simțit bine să sărbătorim ziua și să nu ne facem griji pentru suma de bani pe care ne-a costat. Nu vă faceți griji că sunteți pe placul oamenilor. Pentru că nu este tradițional, nu înseamnă că nu este special. Este vorba despre orice funcționează pentru tine. Dar a fost un vis devenit realitate”, a spus Charlotte Deering.

După nuntă, cei doi tineri vor pleca în luna de miere în Sand Le Mere, Yorkshire, plătind doar 145 de euro.