În numele tatălui! Funcționar condamnat de fiul judecător, după ureche

Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de doi foști angajati ai Primăriei sectorului 1. Ei au fost trimiși în judecată de tandemul format din procurorii DNA Ploiești Lucian Onea-Mircea Negulescu, și judecat de George Dorel Matei pentru a-i condamna că nu au răspuns favorabil unei cereri trimise de tatal judecătorului, primăriei.





Curtea de Apel București a admis în principiu contestația în anulare în dosarul în care judecătorul George Dorel Matei a intrat în locul judecătorului Damian Dolache, pentru a-i condamnă pe funcționarii care nu i-au răspuns satisfăcător la reclamățiile formulate în numele tatălui sau. La fond, reprezentații Pimăriei Sectorului1 au fost achitați în lipsa probelor, dar Matei i-a trimis aproape 7 ani în închisoare.

Curtea de Apel București are șansă să îndrepte o soluție pusă sub semnul nelegalitatii și al lipsei de incompatibilitate și imparțialitate, anulând condamnarea la închisoare cu executare pronunțată de completul format din judectorii George Dorel Matei și Alexandru Ciprian Ghiță de la CAB la finalul anului 2018. Este vorba despre dosarul în care fostul consilier al ex-primarului Sectorului 1 Andrei Chiliman, Răzvan Mihai Iordan, și fostul adjunct al Direcției Inspecție din Primăria Sectorului 1 Dan Toma au fost trimiși în judecată de tandemul format din procurorii DNA Ploiești Lucian Onea-Mircea Negulescu, sub acuzația de luare de mită (acuzație a cărei proba cheie erau denunturile unor persoane vizate de dosare penale), achitați de Tribunalul București întrucât – "nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea", și în apel, după o judecată rapidă, condamnați de Matei la 6 ani 9 luni și 10 zile închisoare cu executare, scrie luju.ro.

Simulacrul de proces la care au asistat părțile din dosar în faza apelului au determinat că, imediat după apariția motivării deciziei de condamnare pronunțată și redactată de Matei, apărătorii lui Răzvan Mihai Iordan și Dan Toma să formuleze contestație în anulare împotriva soluției. Contestația s-a judecat conform procedurii, astfel că în 6 iunie 2019, Curtea de Apel București a decis admiterea în principiu a contestației în anulare formulate împotriva Deciziei penale nr. 1707/A pronunțată de judecătorii George Dorel Matei și Alexandru Ciprian Ghiță.

Judecătorul George Dorel Matei se află, în timpul judecării cauzei, în starea de incompatibilitate datorită faptului că inculpatul Dan Toma, pe care Matei l-a condamnat la închisoare cu executare după o soluție de achitare, a respins în repetate rânduri sesizările formulate de judecătorul George Dorel Matei în numele tatălui sau la Primăria Sectorului 1. Era vorba despre adresele trimise de pe e-mailul judecătorului Matei, în numele tatălui sau, Marin Matei, la Direcția condusă de Dan Toma din PS1, în care reclamă presupuse neconformități ale unei construcțîi cu 6 etaje edificate în vecinătatea imobilului în care locuia tatăl magistratului.

Același judecător George Dorel Matei, în perioada în care soluționa dosarul, a făcut mai multe comentarii pe Facebook, la adresa fostului primar Andrei Chiliman, ai cărui consilieri erau Toma și Iordan, și mai multor funcționari publici, acreditand ideea că sunt corupți; Acesta a ajuns președintele completului de judecată prin hotărâri ale Colegiului de conducere, și nu prin procedura prevăzută de lege, referitoare la compunerea completelor de judecată.

