În zona respectivă, dețin terenuri doar apropiații de grad zero ai fostului primar, acum încarcerat, Radu Mazăre. Astfel, pe listă îi regăsim pe Ioannis Skantizikas, prieten foarte bun cu Mazăre sau Sorin Strutinsky, prin firma New Home Contruct, care apare și în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, și unde acest personaj a fost deja condamnat la zece ani de închisoare.

Numele lui Decebal Făgădău figurează într-o alambicată și ilegală afacere cu retrocedări de terenuri, unde judecătorii au dispusă deja condamnări definitive. Potrivit info-sud-est.ro, Decebal Făgădău ar deține în această zonă o suprafață de 1.000 de metri pătrați de teren, care ar proveni dintr-o retrocedare ilegală de terenuri de care nu este străin nici fostul prefect al județului.

„Nu știam despre doamna Martin (soția fostului prefect -n.n.), am aflat istoria terenului din actele ce mi-au parvenit după decesul socrului meu. Mai exact după dezbaterea succesorală în familia soției mele, moment în care l-am și înscris în declarația de avere conform prevederilor legale.

Nu am nimic de ascuns, am menționat toate datele în declarațiile depuse și publicate an de an. Despre celelalte persoane fizice sau juridice menționate de dumneavoastră nu știu să se învecineze cu terenul respectiv, altfel un teren fără utilități și fără acces”, a declarat Decebal Făgădău pentru Info Sud-Est.

Jurnaliștii mai scriu că totul a fost posibil cu ajutorul lui Radu Mazăre și cu două titluri de proprietate, emise în 2002 și 2003, pentru suprafața de 7.6 hectare de teren, după care au urmat mai multe vânzări și revânzări, către diferite persoane, inclusiv către avocata fostului primar. Interesant este faptul că în zonă au fost ridicate mai multe clădiri, care au fost abandonate în fază de construcție.

În prezent, cele 7,6 hectare de pe lacul Siutghiol sunt împărțite în 28 de parcele, cele mai multe dintre ele sufocate de bălării, saci de ciment și alte resturi din materialele de construcție. Malul lacului este fie bântuit de fantomele mastodonților neterminați (zona Skantzikas), ori bruiat de macarale și muncitori vietnamezi (zona New Home Construct). Cea mai liniștită dintre bucăți e cea a pescarilor, care încă își aruncă lansetele de pe terenul moștenirii Martin, scriu jurnaliștii.