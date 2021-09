Numărul copiilor nefericiți este în creștere. Studiul care îi îngrijorează pe părinți

Este concluzia unui studiu realizat de o organizație guvernamentală care se ocupă de sănătatea psihică a copiilor – The Children’s Society. Cercetarea a indicat că 6,7% dintre copii au fost nefericiți în prioada 2018 -2019. Nemulțumirile acestora au legătură, în cele mai multe cazuri, cu ceea ce se petrece la școală și cu felul în care arată, după cum relatează dailymail.co.uk.

Organizația a avertizat că aceste concluzii ale studiului despre copii reprezintă un avertisment care trebuie luat în seamă pentru a anticipa viitoarele probleme ale adolescenților. Aceasta solicită parlamentarilor să ia măsuri proactive pentru a aborda această problemă

Studiul cu privire la nefericire în rândul copiilor a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea Essex. Specialiștii au concluzionat că 6,7% dintre copiii cu vârste de 10-15 ani au declarat că sunt nefericiți în perioada 2018 – 2019. Procentul este în creștere față de 3,8% câți erau în intervalul 2009 – 2010.

De menționat că raportul nu ia în calcul și problemele care au fost înregistrate în perioada pandemiei, deoarece vizează intervalul de timp dinainte de aceasta.

Copii au nevoie de susținere pentru a trece peste probleme

Conform studiului, un copil din 25 s-a confruntat cu tulburări psihice și, probabil, are nevoie de un sprijin pentru a-și păstra sănătatea mintală.

Copii sunt nemulțumiți de experiențele de la școală, relațiile cu prietenii și au preocupări legate de aspectul fizic.

„Este profund îngrijorător să vedem că sănătatea copiilor noștri se află pe o tendință descendentă de aproximativ 10 ani. În plus, o serie de copii nu au făcut față cu bine pandemiei. Iar nefericirea lor, din această etapă, poate fi un avertisment pentru potențiale probleme în adolescență și mai târziu ulterioară”, a declarat directorul executiv al The Children’s Society, Mark Russell, pentru The Guardian.

Un risc mai ridicat pentru apariția unor boli mintale ulterioare

Potrivit raportului, copiii în vârstă de 14 ani care sunt nefericiți cu viața lor prezintă un risc mai ridicat să aibă probleme de sănătate mintală până la vârsta de 17 ani.

Având în vedere aceste constatări, Mark Russell îndeamnă guvernul să elaboreze un plan de acțiune pentru a îmbunătăți bunăstarea copiilor. El propune să se facă o evaluare periodică a străii de mulțumire sau nemulțumire a copiilor, de la un an la an și să se îmbunătățească accesul la servicii adecvate de sănătate mintală.