14,15 septembrie

Numără stelele de pe cer. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 14 septembrie s-au născut Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, Alexander von Humboldt, Michael Haydn, Margaret Sanger, Dida Drăgan, Iosif Conta, Costache Conachi, Horia Bernea. Pe 15 septembrie s-au născut Agatha Christie, James Fenimore Cooper, Elie Carafoli, Fărămiţă Lambru, Virgil Gheorghiu, Ioan Lăcustă, Marian Popa.

Pe 14 septembrie, tradiţional, sărbătoare mare, post negru, Înălțarea Crucii, dar în “Kalendar” este Ziua Şarpelui. Iar pe 15 septembrie sunt Sfinţii: Iosif cel Nou de la Partoş, Nichita Românul şi Visarion din Larisa.

Această zi de septembrie, 14, în preajma echinocţiului de toamnă, simbolizeză momentul când pământul “se închide” la apropierea iernii, închizând spre protecţie toate insectele şi animalele târâtoare cu sânge rece. De Ziua Şarpelui nimănui nu-i este permis să omoare şerpi, sub pedeapsa morţii în următorul an de zile. (Olteanu, Speranția, Pamfile)

Se pare că este un obicei ce vine de multe mii de ani, poate de zeci de mii de ani. Pe când şarpele nu era “cel rău” ci model de înţelepciune şi de prudenţă. În tradiţia roxolanilor, popor antic insuficient studiat, dar care se pare că a avut o destul de mare influenţă în teritoriu actual la României, era un “tată-şarpe” un arhetip, un totem tribal. Şarpele era venerat în Dobrogea, iar statuia ce se găseşte la Muzeul Arheologic din Constanţa (dacă o mai fi acolo) este mărturie. Nu, nu este Glykon, este o confuzie generală, dar regretabilă. Basil (Vasile) Canarache, rudă cu noi prin alianță, împreună cu tatăl meu, pe atunci șeful muzeelor din România, știau exact despre ce și cum este vorba, i-am auzit vorbind, dar așa cum închid gura pentru multe, o s-o fac și pentru șarpele nostru. Pentru că așa trebuie!

Se pare că din alianţa uniunii de triburi ale şarpelui cu marele trib al lupului au rezultat geto-dacii, care aveau ca şi carte de vizită stegul lor: capul de lup cu corp de şarpe!

Se începe culesul viilor. Este ultima noapte în care se mai pot culege buruieni de leac. De acum încolo plantele îşi pierd puterea magică, aşteptând primăvara spre încărcare cu energie.

Ziua Şarpelui! O denumire care nu este întâmplătoare, care invocă şarpele primordial, cel din Paradis. Cel care a învăţat oamenii, doar doi pe atunci, ce este binele şi ce este răul. Cunoşterea, care poate fi bună, sau rea. Din punct de vedere omenesc. Aş fi tare curios dacă există o morală, o etică galactică, cosmică, un cod de bună purtare între milioanele, miliardele de planete. Mă tem să nu fie dreptul celui mai puternic, mai avansat tehnologic.

Cred că Ziua Şarpelui mai indică ceva. Ieşirea omului din înţepeneala minimală și aurită intelectuală din Paradis. Dăruirea omului cu responsabilitate şi discernământ. Părerea mea este că omul nu provine de pe Pământ, nu este rezultatul “evoluţiei”. Poate fi un sofism, dar așa cred eu, nu țin cursuri. Se tot găsesc osişoare, fosile şi toţi strigă în cor: încă un strămoş al omului! Da, încă o maimuţă, chiar o caricatură umană. Nici până în ziua de astăzi nu s-a aflat “missing link” maimuţa-om care face legătura dintre primate şi om. Nu s-a găsit, pentru că nu există, iar diferența dintre AND-ul omului și a marilor primate de astăzi spune clar: suntem diferiți, NU avem același strămoș, chiar dacă unii oameni sunt mai proști și mai violenți decât gorilele!

Una dintre tainele umanităţii este că toată matricea materialului genetic de pe Pământ, cu toate rasele, provine doar de la trei femei şi opt bărbaţi. Marii Zei! Un echipaj al unei nave spaţiale eşuate în această mahala galactică? O experienţă genetică, o formatare bio a unei planete promiţătoare? O civilizație anterioară? Bune întrebări!

Carl Sagan spunea că, faptul că omul, o fiinţă terestră, este în vârful lanţului trofic pe Pământ, este un paradox şi poate un nonsens. Pe o planetă acoperită în proporţie de peste 80% de apă, fiinţele raţionale ar fi trebuit să fie acvatice! Probabil, delfinii ar fi avut onoarea să fie ființele raționale. Dar, ceva s-a întâmplat!

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 15 septembrie, poporul îl ţine, sau îl ţinea, pe Nichita cel nebun. Nichita „s-a născut şi a crescut în Dacia lui Traian, pe malul stâng al Dunării, pe vremea goţilor”. Un compatriot, deci, şi dacă o să aveţi răbdare o să vedeţi că a fost un bun proto-român, un fel de Păcală arhaic!

Nichita era călugăr şi facea tot felul de minuni, unele scamatorii, adică, unele spre hazul poporului. Văzând el din sihăstria lui că dracul face răutăţi din ce în ce mai mari oamenilor, l-a prins pe necurat şi i-a ţintuit părul cu un cui de o laiţă. De aceea se zice că „Nichita care ţine pe dracul de păr”. Nebunie mai mare nici că se putea că dracul şi-a rupt părul din cap și a fugit şi de durere a început să facă şi mai mari răutăţi oamenilor, până în ziua de azi!

Se ţine cu stricteţe altfel… Nichita cel nebun vă ia minţile, sigur, dacă mai aveți! Minţi care se pare că nu mai trebuie luate, că de mult nu mai sunt la unii posesori, dacă mă uit în ziare!

Citesc în ziarul pe care-l ”răsfoiesc” zilnic, ”Le Figaro”, că Agenția Spațială Europeană, ESA, a anunțat, cu multă mândrie, că pe cer sunt aproape două miliarde de stele. Pardon, scuzați, doar atâtea au fost catalogate folosind telescopul spațial european Gaia. La o conferință, astronomul Anthony Brown, membru al echipei Gaia, a anunțat că s-au cartografiat, cu o precizie remarcabilă, fără precedent, până în prezent, 1,87 miliarde de stele din Calea Lactee.

Bun, asta reprezintă cam 1% din stelele din Calea Lactee, galaxia noastră, estimate la 100-200 de miliarde. Tot de astronomi. De la lansarea sa, pe 19 decembrie 2013, telescopul spațial european Gaia cartografiază zilnic 50 de milioane de stele. Numere astronomice, într-adevăr. Astronomii care lucrează la proiect, din 25 de țări, pun la dispoziția cercetătorilor din toată lumea un catalog cu pozițiile precise și mișcarea față de Soare, pentru numai 3,5 milioane de stele.

Această numărătoare a stelelor înghite un buget, și el astronomic, estimat la mai mult de o sută de miliarde de €. Bună treabă să fii astronom! Nu în România, unde este vai de capul lor, au salarii mici, după buget, coane Fănică, ci în Occident, unde media salariilor lor este în jur de 3.750 €.

Există o dușmănie nefondată, de oameni vanitoși și prost informați, a astronomilor față de astrologi. Nu am înțeles niciodată de ce, iar bunul meu prieten Harald Alexandrescu, sau prietena mea Irina Predeanu nu m-au luminat, mai mult, m-au lăsat singur, au plecat să studieze stelele de aproape, în cer.

Dar, îmi amintesc de o confruntare televizată din anii 70’ dintre marele astronom și om de știință, evreul ateu Carl Sagan și respectabilul, doctul astrolog francez André Barbault. Sagan cam a intrat cu bocancii peste francez, din șarlatani și escroci nu-i scotea pe astrologi. Și, în prostia lui, avea dreptate, părea logic, luînd în considerare ceea ce era pe piața Occidentului, în revistele pentru femei și ce se întâmpla la televiziune. Barbault l-a lăsat să puncteze, într-un târziu a spus că el este de acord, dar nu este astrologie despre ce vorbește Carl Sagan. În definitiv, a urmat francezul, chiar și șarlatanii de la televiziune încriminați de astronom, își câștigă singuri existența, nu ca astronomii, niște paraziți, care primesc salarii de la stat. Și astronomii se ocupă cu Dumnezeu știe ce, nimic practic, nimic folositor publicului, se ocupă cu știința fundamentală, cu număratul stelelor! Carl Sagan s-a înecat cu paharul de apă și a schimbat vorba!

Iată, că, după aproape cincizeci de ani, astronomii se ocupă tot cu număratul stelelor, bine plătiți din buzunarele domniilor voastre, pentru că știți, sau nu, fiecare dintre domniile voastre plătește către Occident și UE, anual, fix 825 de €, sursa UE. Și vă bagă pumnul în gură – ei fac știință, noua religie fundamentalistă a secolului XXI!

Cu toate telescoapele lor spațiale, cu zecile de mii de astronomi și cu bugete de sute de miliarde de €, astronomii nu au fost în stare să depisteze niciun bolid major care a căzut pe Pământ în ultima sută de ani. Alarme false fac mereu, mereu vine, vine, vine câte un asteroid, mai ales când mai au nevoie de bani, dar niciodată asteroidul respectiv nu a trecut în așa fel ca să fie vizibil de observatorii ”civili”, cei zece-douăzeci de mii de astronomi amatori care au scule bune de observație. Între care mă număr și eu cu clarul și excepționalul refractor Gina, este aproape la fel de bun ca refractorul Harald, pe care îl regret mereu! Săptămâna trecută astronomii au tăcut mâlc, nu au ”văzut” un asteroid care s-a prăbușit în Oceanul Pacific.

Dar tot despre Pacific o să vă povestesc. Despre Hawai și Mauna Kea. V-am povestit, altă dată, despre prietenul meu, astronomul Paul Coleman, care lucra la unul din cele 13 mari observatoare de pe vulcanul Mauna Kea și era implicat în proiectul celui mai mare observator terestru, cel de treizeci de metri. Schimbam mesaje aproape zilnic, de aproape 20 de ani, Paul era interesat și de seismologie, lucra și cu USGS și de magia, miturile și legendele hawaiene și se interesa de școli superioare europene pentru cele două fete ale lui.

Când, ieri, navigând pe net, aflu dintr-o notiță mortuară, că Paul Coleman a murit pe 16 ianuarie 2018. M-a cuprins amețeala, am făcut un șoc. Cu cine am conversat eu din ianuarie 2018 si pâna acum? M-am uitat la emailuri. Cele până în ianuarie 2018 erau semnate ”Paul”, apoi semnătura era ”your friend”. Cred că un coleg de la observator i-a luat locul, fără să mă informeze, trebuia să-mi dau seama. V-am informat despre protestele localnicilor din vara aceasta impotriva construirii noului observator astronomic, cel mai mare dintre toate, uriaș. Corespondentul meu i-a caracterizat drept ”sălbatici” pentru că aruncau cu pietre, ceea ce Paul Coleman nu ar fi făcut-o niciodată, el era hawaian, este în fotografia din titlu.

Paul avea 62 de ani și a încetat din viață în somn, la domiciliul lui, un atac de cord. A fost primul nativ hawaian cu un doctorat în astrofizică, un profesor emerit și un exemplu pentru tineretul din insulă. La revedere, Paul, acum am aflat, este comico-tragic, ca bancul cu moțul, ungurul și Avram Iancu! Cred că o să las lucrurile așa, nu o să cer nicio explicație, poate nu au vrut să mă supere cu moartea prietenului meu, oricum nu puteam să mă duc la înmormântare. Informațiile pe care le primesc, în continuare de la cineva care semnează ”your friend” sunt la fel de importante și interesante ca cele trimise de Paul Coleman, Dumnezeu să-l odihnească!

Teoria conspirației este că… o să vă spun altădată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Prea multe veşti negative, prea multă răutate, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia informaţiilor din presă, asta sâmbătă! Nu te întrista, fiecare are ce merită şi cine seamănă vânt, culege furtună! Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că ziua de duminică este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la căldură, sau la răcelile de toamnă, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios!

TAUR Dimineaţa de sâmbătă e aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Duminică poate şi un film bun. Weekend-ul 14-15 septembrie îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru şcoală, murături, zacuscă, gem şi magiun de prune. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemele domestice, urgente, de actualitate. E un prilej bun pentru cumpărături de toamnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac cumpărături pentru ei sau pentu juniori, că a început şcoala! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini… sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC În acest weekend ambianţa este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

LEU Schimbări importante sunt în vedere. Pregăteşte-te de un viraj, de o nouă direcţie în viaţa ta sentimentală, sau în obiceiurile şi preferinţele tale de weekend! Nu pleca la drum lung! O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz de o rochita sau o camase impecabilă. Nu-ţi face griji inutil, viitorul pare că îţi este favorabil!

FECIOARĂ Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Peste tot sunt probleme, realizezi cu resemnare! Dedică ziua de sâmbătă lucrurilor obişnuite şi mai ales nu cheltui mulţi bani! Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Activitate, duminică! Care activitate, dacă nu ar fi aşa de scumpă, ţi-ar face mare plăcere. Lasă grija şi dă curs plăcerii!

BALANŢĂ Sâmbătă eşti un pic prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă! Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate : banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în străinătate şi nu mai intră pe reţea – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bună, banii – constant! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în călătorie în weekend.

SCORPION Odihnă şi distracţie în acest weekend, dar trebuie să faci şi puţin sport, sau masaj şi sauna. Trebuie să “încălzeşti maşinăria” în vederea săpămânei viitoare, care se anunţă densă. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis! Nu este foarte bine să pleci la munte, mare, ţară, pescuit, sau în călătorii de plăcere. Gandirea strategică şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

SĂGETĂTOR Sâmbătă ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ, iar această presiune sentimentală trebuie neapărat să găsescă înţelegerea partenerului sau partenerei. Duminică, zi de pregătiri. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa în oraş, jungla de beton, este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în jurul datei de sâmbătă, 14 septembrie, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului, sau numai până în mall să cumperi o pereche de… ceva! Pantofi, pantaloni… Ce o să cumperi? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo…

CAPRICORN În acest weekend te simţi bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi confortabil, nu schimba nimic! Pregăteşte-te să te expui în rochiţe meseriaşe şi în costume care te avantajează şi totul va fi bine. Nu-ţi mai face inimă rea de ce bogat este ticălosul ăla sau ce noroc a avut pampa aia. Au şi ei necazurile lor, dar cum sunt mai pragmatici decât tine nu arată aproape niciodată ca suferă. Decât dacă le serveşte la ceva. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor. Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. În acest weekend vezi cu alţi ochi anturajul tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de tine, de dorinţele tale! Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

PEŞTI Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite în acest weekend. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti, să te relaxezi şi, dacă este cazul, să te pregăteşti pentru săptămâna viitoare! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Ia măsurile necesare, începe cursa pentru cele mai bune murături, magiun, conserve, dulcețuri!

