Viorica Dăncilă admiră la Iohannis capacitatea sa de a merge tot înainte, fără a-l interesa opinia celorlalți, chiar dacă drumul pe care merge „nu este unul bun”.

„Mie când cineva îmi spune un lucru incorect, aș fi deranjată. Admir că este impasibil la tot ceea ce se întâmplă și merge înainte. Eu sufăr pentru anumite lucruri. Nu-l interesează nimic, merge înainte pe drumul lui chiar dacă nu este un drum bun.Îl admir pentru modul în care privește lucrurile”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

Viorica Dăncilă: Nu am reușit de fiecare dată să le spun oamenilor ceea ce am realizat

De asemenea, Viorica Dăncilă a vorbit și despre cel mai mare regret din mandatul său. Fostul premier spune că nu a reușit să comunice clar realizările guvernului pe care l-a condus.

„Nu am reusit sa îi fac pe oameni să o vadă pe adevărata Viorica Dăncilă. Faptul că am lăsat această percepție negativă să ia amploare. Faptul că nu am reușit de fiecare dată să le spun oamenilor ceea ce am realizat și făcut. Munca de premier, o muncă deloc ușoară nu mi-a lăsat timpul necesar să le vorbesc oamenilor despre realizările Guvernului și bineînțeles și despre ceea nu am reușit să fac pentru ei”, a mai precizat liderul social-democraților.

