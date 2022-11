Nu folosiți niciodată aceste parole pe internet. Hackerii le pot sparge într-o secundă. Care parolă este cea mai utilizată

Dacă un hacker dorește să intre într-un cont, prima parolă pe care o va încerca este o secvență de numere care se potrivește cu lungimea minimă a parolei cerută de site-ul respectiv. De exemplu, pe un site web care necesită parole de cel puțin opt caractere, cea mai comună parolă este probabil 12345678.

Secvențele de numere sunt la fel de ușoare în ceea ce privește spargerea parolelor, dar există multe alte puncte slabe ale parolei de care trebuie să fii conștient. Iată câteva dintre celelalte greșeli comune de parolă pe care toți utilizatorii de internet ar trebui să le cunoască în 2022.

83% dintre parole pot fi sparte de hackeri într-o secundă

De exemplu, Cybernews a descoperit că atât „abu” cât și „rome” au fost găsite în peste 1 milion de parole. În mod similar, echipe sportive bine-cunoscute precum „liverpool”, „arsenal” și „chelsea” au apărut în peste 600.000 fiecare.

Pe de o parte, asta înseamnă că au fost incluși într-un procent foarte mic din eșantionul total de aproximativ 15 miliarde. Dar, cu toate acestea, este normal să presupunem că oamenii care locuiesc aproape de Liverpool sau Roma folosesc acești termeni mult mai des decât oamenii din restul lumii.

Având în vedere acest lucru, adăugarea unor termeni care se referă la locația dvs. ar putea face parola dvs. mult mai ușor de ghicit pentru oricine cunoaște zona în care locuiți.

În 2022, cea mai folosită parolă din lume este „password”

Nu este un joc de cuvinte, ci rezultatul clasamentului anual întocmit de NordPass: „În ciuda creşterii gradului de conştientizare a securităţii cibernetice, vechile obiceiuri se pierd greu. Cercetările arată că oamenii încă folosesc parole slabe pentru a-şi proteja conturile”, arată compania care a întocmit lista.

Potrivit analizei, în comparaţie cu datele de anul trecut, 73% dintre cele mai frecvente 200 de parole din acest an rămân aceleaşi. În plus, 83% dintre parolele de pe lista din acest an pot fi sparte în mai puţin de o secundă, la fel ca şi cuvântul „parolă”.

Pe locul al doilea în topul celor mai folosite parole din lume se află „123456”, pe locul al treilea „123456789” (ambele pot fi ghicite în 1 secundă), pe locul al patrulea „guest” şi pe locul al cincilea „qwerty”.

Potrivit studiului, „123456” este încă cea mai utilizată parolă în multe ţări, precum Italia, Columbia, Franţa şi Japonia.

Zile de naștere și nume

Zilele de naștere și numele sunt câteva dintre celelalte elemente văzute cel mai frecvent în 2022. Oamenii tind să folosească numele animalelor de companie și ale copiilor, dar folosesc și altele, cum ar fi numele părinților sau partenerilor de viaţă.

Cybernews a descoperit că fiecare an de naștere din 1975 până în 2010 a apărut în cel puțin 3 milioane de parole din eșantionul lor de 15 miliarde, iar 2010, cel mai comun an, aproape 10 milioane.

Aveți grijă să evitați oricare dintre parolele menționate mai jos:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. parola

5. 12345

6. 12345678

7. 111111

8. 1234567

9. 123123

10. 1234567, potrivit passwordmanager.com.