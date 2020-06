Un astfel de episod a fost cel în care Margherita a picat „Examenul Maturității”.

În 2012, fiica Clejanilor a picat BAC-ul cu numai două sutimi, obţinând media 5,98. Artista a obținut 6,4 la română, 5,2 la istorie şi 6,35 la geografie.

Șocul a fost cu atât mai mare cu cât toată lumea se aștepa ca Margherita să facă față cu brio acestei provoări.

„Sunt foarte foarte supărată şi am făcut contestaţie la Bac şi vreau să menţionez că eu am învăţat foarte mult pentru acest Bac din 2012. Am învăţat la română cât n-au învăţat alţii în 12 ani eu am învăţat în câteve luni şi pe lângă cântările pe care le am, am învăţat acum. Am scris, asta mă doare cel mai tare, că am rezolvat toate subiectele”, spunea, atunci, Margherita de la Clejani, scrie Cancan.

În toamna anului 2012, însă, solista a reuşit să promoveze examenul de bacalaureat.

Amintim că, în urmă cu doar câteva săptămâni, Margherita din Clejani a fost prinsă într-un scandal uriaș, după ce a provocat un accident rutier. Conform testelor efectuate de polițiști, fata a consumat droguri înainte de-a pierde controlul mașinii.

După accident, Ioniță din Clejani și-a apărat fiica și a spus că ea este împotriva drogurilor.

„Margherita este mai bine, nu plângem după o mașină, a avut o traumă, este primul ei accident rutier. Este bine, în calitate de tată am mare mare încredere în ea. Margherita nu a consumat droguri, suntem în anchetă, organele își fac treaba.

Nu a existat niciun rezultat pozitiv, eu știu de la Margherita, am încredere sută la sută, e total împotriva drogurilor. Accidentul s-a întâmplat din alte motive, sunteți la mine în curte, vă respect.

Margherita nu a plecat de la locul accidentului, a cooperat cu poliția, presa. Nu avea de ce să plece de la locul accidentului. Nu am contestat nimic, suntem în urmărirea penală, rămâne de lămurit ce substanțe a consumat. Substanțe de la farmacie a consumat și o celebră sportivă, care a pierdut medalia din cauza unei vitamine, nu vorbim despre droguri”, a spus bărbatul la România TV.