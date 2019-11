Manpres, companie care se ocupă cu vanzarea si distribuția de presă in regim de abonament, și-a lansat catalogul tipărit pentru anul 2020. Conține oferte și prețuri pentru abonamentele de anul viitor, la ziare și reviste românești și internaționale.

Catalogul se tipareste de două ori pe an, în luna iunie si în noiembrie a fiecarui an. Acesta poate fi solicitat gratuit la adresa [email protected] .

Cateva detalii din Catalogul MANPRES 2020:

Catalogul MANPRES de preturi la ziare si reviste in regim de abonament 2020, s-a tiparit in 3.000 de exemplare si va fi distribuit abonatilor MANPRES – in special managerilor de companii multinationale, nationale, banci, asigurari, ambasade, institutii publice, universitati, media-publicitate etc.;

Acesta se tipareste de fiecare data in 3.000 de exemplare, in format A4;

Cele mai vândute publicații prin Manpres sunt cele economice internaționale. Vorbim despre nume din Marea Britanie, ca Financial Times și The Economist. De asemea, se vinde bine și publicația Harvard Business Review

Dintre publicațiile din România, Manpres, vinde Capital, Ziarul Financiar, Economistul, Business Magazin, Monitorul Oficial, Tribuna Economică, Adevărul, Jurnalul National, România Liberă, Biz, Cariere, HR Manager, Newsweek Romania, Forbes Romania sau Business Review.

Manpres pune la dispoziție o gamă de peste 200.000 de reviste științifice, românești și străine din Franța, Anglia, Germania, Italia, SUA, China, Japonia, Rusia, Slovacia, Ucraina, Letonia sau Estonia.

Compania Manpres deține licența exclusivă de a tipări și distribui, în țara noastră, peste 7.000 de ziare cotidiene si reviste internationale din 95 de țări și în 52 de limbi. Publicațiile se livrează în format A3 pe hârtie de imprimantă, printată alb-negru față/verso. Publicațiile sunt replici digitale exacte ale formatelor tipărite, identice din punct de vedere editorial și grafic. Imaginea este exact cea a publicației originale, așa cum apare ea în format tipărit.

Persoanele interesate sa se aboneze, editorii de presa, difuzorii de presa si abonatii MANPRES pot solicita gratuit acest catalog pe [email protected] .

“Catalogul MANPRES este un element foarte important pentru identitatea si brandul MANPRES, al modului de relationare dintre MANPRRES si abonatii sai. Am ajuns la al paisprezecelea an consecutiv sa tiparim acest catalog, el devenind astfel cel mai important element de relationare cu abonatii nostri. In catalog gasiti preturile de abonament la peste 1.300 de ziare si reviste romanesti si internationale din domeniile achizitii publice, fiscalitate, economic, financiar, contabil, business juridic, legislativ, resurse umane, medical, auto, IT etc.”, spune Mihai Manea – Director General Manpres.

Avantajele abonamentelor prin Manpres:

Prețul unui abonament este mai mic cu 40% față de prețul unei publicații la chioșc.

Publicațiile sunt primite la orele indicate de clienți, ele fiind livrate de fiecare dată într-un pachet cu un ambalaj protector sigilat, însoțite de avize de expediție, personalizate cu numele și adresa clientului.

Modificări în structura comenzilor făcute de clienți pe durata derulării acestora.

Livrările pachetelor de abonamente catre abonati incep de la miezul nopții.

Modalități de abonare

Clienții se pot abona pe site-ul manpres.ro, pe mail – [email protected] , la sediul firmei – Piața Presei Libere (nr. 1, Parter, Corp C, Cam. 14, Sector 1, București) sau la telefon – 0722 341 546

Cum livrează Manpres

Livrările se fac printr-un sistem de curierat propriu, prin echipajele de monitorizare și prin agenții de abonamente. Manpres face ca abonatul să aibă publicațiile favorite la micul dejun, între orele 6:00-9:00 dimineața.

