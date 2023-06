Țara care omoară pisicile pentru distracție anulează concursul. La spectacol participau și mulți minori

Vânătoarea de pisici sălbatice, în Noua Zeelandă, nu este considerată ceva condamnabil – aceste animale drăguțe sunt privite ca dăunători în țară, pentru că omoară păsări sălbatice, insecte și reptile și, astfel, nimicesc ecosistemul din Noua Zeelandă. Mai mult, în unele regiuni ale țării, din această cauză, există interdicția de a deține pisici.

Prin urmare, în Canterbury, lupta împotriva „ticăloșilor” cu coadă drăguță a fost transformată în distracție populară. Concurenții sunt împărțiți în mai multe categorii de vârstă, iar sarcina lor principală -să împuște cât mai multe pisici. Premiul pentru cel mai de succes shooter este de 250 de dolari.

În urmă cu câțiva ani, organizatorii au decis să adauge o altă categorie – copiii sub 14 ani, iar în 2022, din 900 de participanți la sângerosul concurs, 250 erau minori. Cu toate acestea, anul acesta, activiștii pentru drepturile animalelor și un public indignat au intervenit brusc în barbaria în curs. Activiștii atrag atenția asupra faptului că pisicile sălbatice nu se deosebesc practic de cele domestice, copiii nu le vor putea distinge și, din fervoare tinerească, vor începe să tragă în toate animalele la rând. În plus, după cum afirmă purtătorul de cuvânt al Salvați Animalele din Explorare (SAFE), Will Appleby:

“Pisicile care sunt împușcate vor muri suferi o moarte lungă și dureroasă, iar urmărirea acestui lucru va împiedica dezvoltarea empatiei la copii.”

Un concurs care a împărțit țara în două

După ce organizatorii au început să primească scrisori de la iubitorii de pisici cu insulte și amenințări, participarea copiilor a fost interzisă, dar fără tragere de inimă: „Regretăm și ne prezentăm scuzele acelor copii care așteptau cu nerăbdare să participe la un eveniment menit să ne protejeze păsările și pe alțe animale pe cale de dispariție”, au scris organizatorii concursului, pe rețelele de socializare. De acum înainte, pisicile au voie să fie ucise doar de participanții cu vârsta peste 14 ani.

Pentru prima dată, pisicile au ajuns în Noua Zeelandă în 1769, navigând pe corăbiile exploratorilor europeni, unde animalele aveau rolul de-a lupta cu șobolanii navei. Cu toate acestea, după 50 de ani, prădătorii mustăcioși au zdrobit întreaga faună mică a țării sub ei înșiși, stabilindu-se ca animale sălbatice locale. Pisicile mănâncă păsări, șopârle, lilieci și insecte locale. Potrivit Societății Regale pentru Protecția Pădurilor și Păsărilor, în fiecare an mor până la 1,1 milioane de specii de păsări native în ghearele pisicii, iar victimele nenative se numără la zeci de milioane.

Totodată, autoritățile explică că este necesar să se distingă pisicile sălbatice de cele fără stăpân. Ambele nu au stăpâni, dar pisicile fără stăpân sunt încă mai dependente de oameni și mai puțin probabil să vâneze animale sălbatice.