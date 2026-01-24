Nouă înșelătorie online: Bilete false pentru cele mai populare concerte

O nouă înșelătorie. Odată cu explozia concertelor, festivalurilor și turneelor internaționale, a crescut și un fenomen periculos pentru public: înșelătoria cu bilete online. Mii de fani ajung să plătească sume considerabile pentru bilete care fie nu există, fie sunt false, fie nu le permit accesul la eveniment, potrivit The Guardian.

Escrocheria se mută rapid de pe o platformă pe alta, profitând de entuziasmul oamenilor și de lipsa de atenție în momentul achiziției.

Cele mai multe fraude apar în perioadele în care biletele se epuizează rapid. Atunci când un concert este „sold out” în câteva minute, apar imediat site-uri necunoscute care promit locuri „last minute”, „exclusiv online” sau „bilete garantate”. În realitate, multe dintre aceste pagini sunt capcane bine construite, menite să fure bani sau date personale.

Înșelătoria începe, de regulă, pe rețelele sociale. Anunțuri sponsorizate, postări distribuite masiv sau comentarii plasate strategic trimit utilizatorii către site-uri care imită perfect platforme legitime de ticketing. Logo-uri copiate, culori identice, pagini „Despre noi” sau „Termeni și condiții” redactate corect gramatical — toate creează impresia de seriozitate.

După ce utilizatorul alege evenimentul și locurile dorite, este direcționat către o pagină de plată. În acel moment apar primele semnale de alarmă: plata este cerută exclusiv prin transfer bancar, criptomonede sau card, fără confirmare ulterioară, iar biletele nu sunt livrate imediat.

Uneori, cumpărătorul primește un document PDF care arată ca un bilet, dar care nu este valid în sistemul oficial al organizatorului. În alte cazuri, site-ul dispare complet la câteva zile după tranzacție.

Unul dintre cele mai importante indicii este adresa web. Site-urile frauduloase folosesc denumiri foarte apropiate de cele reale, cu mici diferențe greu de observat: o literă în plus, o cratimă sau o extensie diferită (.net, .tickets, .event). Mulți utilizatori nu verifică aceste detalii, mai ales de pe telefon.

Un alt semnal de alarmă este lipsa datelor de contact reale. Site-urile false nu afișează adresă fizică, cod fiscal, firmă înregistrată sau un număr de telefon funcțional. De cele mai multe ori există doar un formular de contact sau o adresă de e-mail generică, la care nimeni nu răspunde.

Prețurile sunt un alt indicator important. Dacă un bilet care pe site-ul oficial costa 500 de lei apare brusc la 300 de lei, „doar azi” sau „doar acum”, riscul este major. Escrocii mizează pe ideea de urgență, presând cumpărătorul să acționeze rapid, fără verificări.

Psihologia joacă un rol esențial. Dorința de a nu rata un concert important îi face pe mulți să ignore semnalele evidente. Artiști mari, turnee rare sau festivaluri populare creează presiune emoțională. Escrocii exploatează exact acest moment.

În plus, mulți oameni presupun că dacă un site apare în primele rezultate Google sau are reclame pe Facebook, atunci este verificat. În realitate, platformele de publicitate nu garantează legitimitatea comercianților, iar verificările sunt minime.

Facebook, Instagram și TikTok au devenit principalele canale prin care se promovează aceste înșelătorii. Conturi false sau compromise distribuie linkuri către site-uri frauduloase, adesea sub forma unor „oferte exclusive” sau „bilete rămase nevalorificate”.

Comentariile false, scrise de conturi aparent reale, întăresc iluzia de credibilitate: „Am cumpărat, totul e ok”, „Recomand, bilete originale”. În multe cazuri, aceste comentarii sunt generate automat sau fac parte din rețele de conturi false.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea organizatorului evenimentului și a listei oficiale de vânzători autorizați. Majoritatea artiștilor și festivalurilor publică pe site-urile proprii linkurile corecte pentru achiziția biletelor.

De asemenea, plata trebuie făcută doar prin metode care permit dispută și recuperare, cum ar fi cardurile bancare sau platformele cunoscute. Orice cerere de plată „în afara sistemului” este extrem de riscantă.

Un alt pas esențial este căutarea recenziilor independente. Forumurile, grupurile de Facebook sau site-urile de protecție a consumatorului pot oferi rapid indicii despre eventuale fraude.

Recuperarea banilor este dificilă, dar nu imposibilă. Banca trebuie anunțată imediat, iar plângerea penală este necesară pentru documentarea cazului. În multe situații, însă, escrocii operează din afara țării, ceea ce complică investigațiile.

Autoritățile atrag atenția că numărul acestor fraude este în creștere, iar metodele devin tot mai sofisticate, adaptate fiecărui eveniment de mare interes public.